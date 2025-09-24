استهداف مسيرة من اليمن يؤدي الى 19 إصابة في ايلات بينها إصابتان حالتهما خطيرة

قد يعجبك أيضًا -

أصابت طائرة مسيرة انطلقت من اليمن أصابت اليوم (الخميس) منطقة إيلات، وقد أُصيب 19 شخصًا، بينهم اثنان بجروح خطيرة. وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم تنفيذ محاولة اعتراض الا أنها فشلت ويجري تحقيق في الأمر، وأفيد أن قوات الإنقاذ والإغاثة تعمل في المنطقة التي تم فيها الإبلاغ عن سقوط جسم. وتقوم قوات الشرطة بعزل موقع الحدث.

27A

من نجمة داوود الحمراء أفادوا: "في هذه المرحلة طواقم نجمة داوود الحمراء تقدم العلاج الطبي وتنقل إلى المستشفى مصابين اثنين بحالة خطيرة، وثلاثة مصابين بحالة طفيفة إلى مستشفى يوسف طال."