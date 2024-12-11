تقرير: موافقة إسرائيلية مبدئية على اقتراح وقف إطلاق النار المقدم في القاهرة

سبب التفاؤل؟ ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية التي تعتبر مقربة من حزب الله، صباح اليوم (الأربعاء)، أن "وفدا برئاسة رئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية ومسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين زاروا القاهرة، وأبدوا موافقتهم المبدئية لاتفاق وقف إطلاق النار".

كما أفادت الأنباء أن "الوفد التقى لساعات مع مسؤولي المخابرات المصرية بهدف التوصل إلى هدنة تستمر 60 يومًا مقابل إطلاق سراح 30 رهينة إسرائيلية تحتجزها حماس في قطاع غزة". ومن القضايا الأخرى التي طرحت في المحادثات شكل الانتشار الإسرائيلي في محور فيلادلفيا خلال فترة التهدئة، بالتنسيق مع المصريين الذين سيمنعون نقل الأسلحة إلى قطاع غزة.

وكما ذكرنا، فإن مباحثات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية مع زملائه المصريين شملت أيضاً عمليات التنسيق التي من المفترض أن تتم لمنع "الأخطاء غير المقصودة" في الشريط الحدودي، مشيراً إلى أن هناك اليوم ترتيبات تتجاوز اتفاق السلام.

IDF Spokesperson

ويشير التقرير أيضًا إلى أن "القاهرة قدمت للوفد الإسرائيلي أسماء 30 مختطفًا تنطبق عليهم الشروط الأولية للإفراج، ومن بينهم من يبلغون من العمر 50 عامًا فما فوق، ومن يحتاجون إلى علاج طبي". بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أنه "في إطار وقف إطلاق النار، ستمتنع إسرائيل وحماس عن تنفيذ عمليات عسكرية في القطاع".

ويشمل الاقتراح الحالي الذي تمت مناقشته مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، إطلاق سراح رهينة كل يومين، وتوفير الأدوية والعلاجات لبعضهم - مقابل إطلاق سراح عشرات المسلحين الفلسطينيين وإدخال كميات محددة من شحنات المساعدات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، على أن يتم إطلاق سراح الجنود المخطوفين في مرحلة لاحقة من الاتفاق.

وتحاول إسرائيل في هذه المرحلة تطوير الطرح المقترح، من خلال زيادة عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل زيادة كمية المساعدات التي ستدخل إلى قطاع غزة، وتسريع وتيرة إعادة تشغيل معبر رفح. وفي هذا السياق، عبروا في إسرائيل عن "موافقة أولية" لإعادة المعبر للعمل وبقاءه في مكانه الحالي، على أن يدار من قبل السلطة الفلسطينية وليس من قبل مسؤولي حماس. شروط إضافية هي تنفيذ العمل وفق التعليمات الإسرائيلية، وتفعيل آلية طلب المرور في المعبر - من الجانبين - وفي الأيام الأولى للعملية، سيتم السماح للأجانب المتبقين داخل غزة والحالات الحرجة للمغادرة للعلاج.

ومن المفترض أن تستجيب إسرائيل للطلب المصري خلال الساعات المقبلة،على أمل أن تكون التهدئة حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل -أو بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد إعلان الوسطاء المصريين والقطريين.