خطوة بخطوة: هكذا يعترض الجيش الإسرائيلي الصواريخ التي يتم إطلاقها على إسرائيل

في العام الماضي، واجهت إسرائيل تهديدات جوية من عدة قطاعات في نفس الوقت. ومن أجل النجاح في المهمة المعقدة، هناك حاجة إلى تعاون وثيق خاصة خلف الكواليس بين نظام الدفاع الجوي وقيادة الجبهة الداخلية. والآن يكشف الجيش الإسرائيلي عن كيفية عمل نظام الاعتراض الذي أحبط، من بين أمور أخرى، الهجوم الصاروخي الإيراني

"كل شيء يبدأ باستقبال إطلاق معادٍ في أنظمة القوات الجوية"، يوضح الرائد ن.، قائد بطارية منتاب(مركز إدارة الصور الباليستية) 66، المسؤولة عن توزيع التحذيرات في جميع أنحاء البلاد. وتابع الضابط الإسرائيلي "منذ لحظة الكشف، إنها مسألة ثواني، نجلس معًا مع فرق قيادة الجبهة الداخلية، عندما يكون أمامنا هدف أسمى - للقيام بذلك بسرعة قياسية".

Yonatan Zindel/Flash 90

يقول الرائد ن"أرى تفاصيل الإطلاق في أنظمتنا وأفهم ما إذا كان هناك خطر أم لا"، وتابع "عندما يكون هناك خطر إصابة حياة الإنسان، فإننا نصدر تنبيهًا على الفور، وبالتالي، بعد اتخاذ القرار الذي يستغرق بالمعدل ما بين 3 إلى 5 ثوانٍ ويتم إطلاق الصفارات على الفور في المناطق ذات الصلة في أنخاء البلاد، من وراء كل تنبيه يصل إلى الهاتف المحمول، هناك نظام كامل.

تقوم غرفة عمليات قائد قيادة الجبهة الداخلية وفريق البطارية بمراقبة مواقع السقوط المحتملة للشظايا المعترضة والتحذير منها، وفي الوقت نفسه، تتدفق المعلومات من أنظمة تحديد الهوية في المنتاب MNTAB مباشرة إلى قاذفات الاعتراض المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. "القبة الحديدية ليست نظاماً آلياً"، يوضح الملازم ي.، من إحدى فرق الدفاع الجوي في الشمال، "يقوم قادة القوات بتفعيل منصة الإطلاق، بينما يتأكد الجنود في الميدان من عدم المساس بالقدرات الدفاعية. "