مسؤول إسرائيلي: "نريد أن تلعب مصر دوراً فعالاً في غزة"

ترغب إسرائيل بأن تأخذ مصر دورًا أكثر فاعلية في غزة، وفي إسرائيل أكدوا هذا المساء (الأحد) لـ i24NEWS أن فريقًا مصريًا دخل أمس إلى القطاع وأن هناك عملًا مشتركًا يجري مع الصليب الأحمر للعثور على الجثث.

بالإضافة إلى ذلك، استجابت إسرائيل لطلب المصريين إدخال طاقم إلى القطاع، بعد مماطلة حماس ومخاوف الولايات المتحدة من انهيار الاتفاق إذا لم يلتزم التنظيم بهذا التعهد. وقال مصدر مطلع على التفاصيل: "المصريون يعرفون حماس عن قرب وقادرون على التعامل معهم".