تغطية متواصلة|| مقتل 10 مسلحين خلال عملية الجيش الإسرائيلي في جنين

اليوم الـ474 للحرب: أفاد تقرير سعودي اليوم (الأربعاء) أن رئيسي الموساد والشاباك، ديدي بارنيع ورونين بار، اتفقا مع مصر على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح. في اليوم الثاني من الحرب في عملية "الجدار الحديدي" في جنين، أفاد الفلسطينيون عن مقتل تسعة أشخاص حتى الآن. ترامب: "ندرس زيارة الشرق الأوسط، لكن ليس الآن، الآن يعود المختطفون".

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