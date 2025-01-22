تغطية متواصلة|| مقتل 10 مسلحين خلال عملية الجيش الإسرائيلي في جنين
الجيش الإسرائيلي يواصل نشاطه في مخيم جنين • وزير الأمن الإسرائيلي "العملية- نشاط قوي، كأول درس من طرق المداهمات في غزة" • اتفاق على إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح
اليوم الـ474 للحرب: أفاد تقرير سعودي اليوم (الأربعاء) أن رئيسي الموساد والشاباك، ديدي بارنيع ورونين بار، اتفقا مع مصر على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح. في اليوم الثاني من الحرب في عملية "الجدار الحديدي" في جنين، أفاد الفلسطينيون عن مقتل تسعة أشخاص حتى الآن. ترامب: "ندرس زيارة الشرق الأوسط، لكن ليس الآن، الآن يعود المختطفون".
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ساعر لممثلة الأمم المتحدة في لبنان: إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار لكنها ستفعل ذلك تدريجيا
التقى وزير الخارجية جدعون ساعر الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جانين هانيس بلاشارت، وتطرقا إلى الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار في لبنان، وقال إن "إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار في لبنان وهي عازمة على مواصلة هذه العملية." وأوضح أن "هذا يجب أن يتم وفقا لاحتياجات إسرائيل الأمنية وبطريقة تدريجية". وأضاف الوزير ساعر أن "للبنان الآن الفرصة للتحرر من قبضة الاحتلال الإيراني والمحور المتطرف الذي يقوده وبناء مستقبل أفضل لشعبه".
عملية "الجدار الحديدي": مقتل 11 فلسطينياً وإصابة 37 آخرين
في عملية "الجدار الحديدي" في جنين، قتل 11 فلسطينيا، وأصيب 37، واعتقل 30 شخصا.
الحوثيون: يحررون طاقم السفينة "جالاكسي ليدر" التي استلمناها عام 2023
كتب القيادي الحوثي نصر الدين عامر في حسابه على شبكة إكس أنه "بناء على طلب الأخوة في حماس، سيتم اليوم إطلاق سراح طاقم السفينة الإسرائيلية المحتجز لدى الحوثيين منذ أكثر من عام وشهرين". كما أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين أنه بتوجيه من زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي، تم إطلاق سراح طاقم السفينة في بالتنسيق مع حماس وبوساطة عمانية. والسفينة "جالاكسي ليدر" التي لا تنتمي لإسرائيل ولم يكن على متنها إسرائيليون، استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر في نوفمبر 2023.
الشاباك يرد على التقارير: "معبر رفح سيدار وفق الاتفاق الذي أقره المستوى السياسي"
عملية "الجدار الحديدي" في جنين: اعتقال 12 مسلحا ومقتل أكثر من عشرة آخرين. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ غارات جوية على البنية التحتية للمسلحين في المنطقة وتم تدمير العديد من المتفجرات التي زرعها المسلحون
قبيل أعمال إعادة الإعمار: تم تسجيل دخول معدات هندسية ثقيلة ومقطورات إلى غزة عبر معبر رفح
https://x.com/i/web/status/1881958086451356110
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تقرير سعودي: رئيسا الموساد والشاباك اتفقا مع مصر على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح تحت إشراف أممي ودولي، لكن لم يعرف بعد متى سيحدث ذلك. وفيما يتعلق بمحور فيلادلفيا هناك «خلاف». وزعم مصدر مطلع على التفاصيل: أن "الخلافات فنية ولوجستية وسيتم حلها، حيث اقترحت إسرائيل تنفيذ انسحابات جزئية، لكن مصر لم تقبل الفكرة وأصرت على الانسحاب الكامل".
وزير الأمن يسرائيل كاتس حول عملية "الجدار الحديدي" في جنين: "ستكون العملية تغييراً في تصور الجيش الإسرائيلي للأمن في يهودا والسامرة - الدرس الأول من أسلوب المداهمات المتكررة على غزة"
ترامب: نفكر بزيارة الشرق الأوسط لكن ليس الآن فالآن يعود المختطفون