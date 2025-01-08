مسؤول إيراني يتهم روسيا بإيقاف تشغيل الرادارات ليتسنى لإسرائيل ضرب سوريا

علق قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني اليوم (الأربعاء) على العملية الكبيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي في سوريا الشهر الماضي.

ودمرت القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية خلال العملية القوات البحرية التابعة للجيش السوري وقواته الجوية ومعظم مجموعات الأسلحة البرية. وزعم المسؤول، بحسب تقرير لقناة "الحدث" الإخبارية السعودية، أن "روسيا أغلقت الرادار حتى تتمكن إسرائيل من ضرب مقر المخابرات في سوريا"، مضيفا أن موسكو كانت "أحد العوامل الرئيسية في انهيار نظام الأسد".

كما قال المسؤول الكبير إن "إيران خسرت خسارة فادحة في سوريا"، وأضاف أنه "كان من الضروري اختبار قدرات أنظمتنا الدفاعية في مناورات لمحاكاة سيناريو واقعي". كما أشار إلى أن بلاده "حققت تقدما مذهلا في مجال الدفاع الجوي خلال الأشهر الماضية".