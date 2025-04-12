التغطية متواصلة| وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الجانب الأميركي على مواصلة المحادثات الأسبوع الوشيك
ذكر مصدر عماني أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة "تهدف إلى تهدئة التوترات الإقليمية وتبادل السجناء والتوصل إلى اتفاقات محدودة لتخفيف العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني".
اختتمت، اليوم السبت، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات والقضايا النووية. واتفق الجانبان على استئناف المحادثات الأسبوع الوشيك،وأضاف أن المحادثات جرت في أجواء "بناءة وإيجابية".
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "تلغرام"، اليوم السبت، إن"الولايات المتحدة وإيران ستواصلان المحادثات الأسبوع المقبل، وأضاف أن المحادثات جرت في أجواء "بناءة وإيجابية".
ومن جهتها ذكرت وكالة"تنسيم" الإيرانية أن "عراقجي وويتكوف أجريا حديثًا قصيرًا بحضور وزير الخارجية العُماني أثناء مغادرة موقع المحادثات"، وقال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني من مسقط، اليوم السبت، إن الاجتماع الأول استمر ساعة وانتهى، لافتا إلى أنه "لا يتوقع محادثات طويلة مع أميركا".
وفي السياق أوضح مصدر أميركي أنه "في حال استمرت الأجواء الإيجابية فقد يعقد لقاء مباشر بين عراقجي وويتكوف اليوم السبت أو غدا الأحد"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".
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عاجل وزير خارجية عُمان: المحادثات الأميركية الإيرانية جرت في أجواء ودية بناءة لتقريب وجهات النظر
إعلام سوري: اجتماع بين قيادة قسد وممثلي الحكومة السورية
تسنيم: عراقجي وويتكوف أجريا حديثًا قصيرًا بحضور وزير الخارجية العُماني أثناء مغادرة موقع المحادثات
وزير الخارجية الإيراني: انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بشأن البرنامج النووي وإلغاء العقوبات
اختتمت، اليوم السبت، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات والقضايا النووية. واتفق الجانبان على استئناف المحادثات الأسبوع الوشيك، وهو ما يشير إلى أن هذا الاتصال الدبلوماسي الأول قد أسس أرضية مشتركة كافية لمواصلة الحوار على الرغم من التوترات المستمرة بين واشنطن وطهران.
وكالة تسنيم: المحادثات بين أميركا وإيران بحثت الملف النووي ورفع العقوبات
وكالة تسنيم: الجانب الإيراني يؤكد أن المفاوضات غير المباشرة تقتصر فقط على القضايا النووية
وكالة تسنيم: انتهاء المحادثات الأميركية الإيرانية في مسقط
بنغلاديش: عشرات الآلاف يتظاهرون في البلاد ضد تصرفات إسرائيل في غزة
تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة البنجلاديشية للتنديد بتصرفات إسرائيل في قطاع غزة. وقدر عدد المشاركين في التظاهرة بنحو 100 ألف شخص، وتجمعوا في حديقة سوهروردي في منطقة الجامعة في دكا.
ورفع المتظاهرون مئات الأعلام الفلسطينية، مرددين شعارات مثل "الحرية لفلسطين". وداس عدد منهم على صور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، متهمين إياهم بدعم إسرائيل. كما تم خلال التجمع حمل توابيت رمزية وتماثيل تمثل الضحايا المدنيين.
وفي السياق أعرب الحزب القومي البنجلاديشي بزعامة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، فضلا عن العديد من الجماعات والأحزاب الإسلامية، عن تضامنه مع الاحتجاج.
ولا تربط بنغلاديش، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
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الجيش الإسرائيلي يعلن اكتمال "تطويق رفح وفصلها عن خان يونس بجنوب غزة"
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إن قواته أكملت "تطويق رفح بجنوب قطاع غزة"، مضيفاً أن "قوات من اللواء 188، ولواء جولاني، انتهت من إقامة محور موراج الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين رفح وخان يونس".وأضاف "قوات الجيش ستواصل بسط السيطرة على محور موراج وتنفيذ عمليات بالمنطقة".
وأصبحت رفح الآن محاصرة بالكامل من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث تسيطر الفرقة 36 على ممر موراج، بينما تعمل فرقة غزة في ممر فيلادلفيا، المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وفي السياق أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر إخلاء للسكان في مناطق في خان يونس، قبل شن هجوم عليها. وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: "هذا إنذار مسبق، وأخير قبل الهجوم.. سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها". وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق السبت، إنه اعترض 3 صواريخ أطلقت من جنوب غزة على إسرائيل.
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الجيش الإسرائيلي يأمر إخلاء لسكان جنوب خان يونس بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من المنطقة باتجاه إسرائيل
أصدر الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أمر بإخلاء لسكان جنوب خان يونس بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من المنطقة باتجاه إسرائيل..
وقال الجيش الإسرائيلي: "حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن نزوح ومعاناة المدنيين". في غضون ذلك، وجه وزير الأمن الإسرائيلي تحذيرًا شديد اللهجة لسكان غزة.
وقال يسرائيل كاتس في بيان: "هذه هي اللحظة الأخيرة للقضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب". وأضاف: "سيتوسع نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي المكثف قريبًا ليشمل مناطق إضافية في غزة، وستضطرون إلى إخلاء مناطق القتال".
مسؤول أمريكي: ترامب مستعد للتنازل من أجل اتفاق مع إيران
قال مسؤول أمريكي لوكالة أكسيوس إن "الرئيس ترامب مستعد للتنازل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران". وقال مصدر قريب من الملف إنه "إذا أثبتت المناقشات الأولية اليوم السبت أنها إيجابية، فقد تجري محادثات مباشرة بين ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني في وقت لاحق من اليوم أو يوم الأحد".
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الجيش اللبناني سيطر على مواقع حزب الله
أفاد مصدر مقرّب من حزب الله، اليوم السبت، أن معظم المواقع العسكرية التابعة للحزب جنوب نهر الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش، وأضاف"هناك "265 نقطة عسكرية تابعة لحزب الله، محددة في جنوب الليطاني، سلم منها قرابة 190 نقطة".
الخارجية الإيرانية: "تقرير وكالة رويترز الذي نقل عن مصادر عمانية مطلعة عن تبادل الأسرى كأحد محاور المفاوضات غير صحيح"
أكسيوس عن مصدر: محادثات مباشرة ستعقد اليوم بين واشنطن وطهران في حال كانت الأجواء إيجابية
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