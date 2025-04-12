اختتمت، اليوم السبت، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات والقضايا النووية. واتفق الجانبان على استئناف المحادثات الأسبوع الوشيك،وأضاف أن المحادثات جرت في أجواء "بناءة وإيجابية".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "تلغرام"، اليوم السبت، إن"الولايات المتحدة وإيران ستواصلان المحادثات الأسبوع المقبل، وأضاف أن المحادثات جرت في أجواء "بناءة وإيجابية".

ومن جهتها ذكرت وكالة"تنسيم" الإيرانية أن "عراقجي وويتكوف أجريا حديثًا قصيرًا بحضور وزير الخارجية العُماني أثناء مغادرة موقع المحادثات"، وقال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني من مسقط، اليوم السبت، إن الاجتماع الأول استمر ساعة وانتهى، لافتا إلى أنه "لا يتوقع محادثات طويلة مع أميركا".

وفي السياق أوضح مصدر أميركي أنه "في حال استمرت الأجواء الإيجابية فقد يعقد لقاء مباشر بين عراقجي وويتكوف اليوم السبت أو غدا الأحد"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".

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