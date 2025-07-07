حرية العمل: مطلب نتنياهو الواضح من ترامب

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سيناقش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية الإيرانية، من بين قضايا أخرى، في قمتهما الليلة (الاثنين - الثلاثاء). أفاد المراسل السياسي لقناة i24NEWS، العبرية ناداف إيليميليخ، عن مطلب نتنياهو الواضح للأمريكيين - بالحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية.

سيطالب نتنياهو بوعدٍ مستقبلي يُلزم الإدارة الأمريكية القادمة بإفساح المجال مفتوحًا لشن هجوم على إيران، حتى تتمكن إسرائيل من مهاجمة الجمهورية كلما رأت ذلك ضروريًا. ومن شأن هذا الوعد أن يسمح لإسرائيل بالتنازل في قضايا تتعلق بقطاع غزة.

لنتذكر أن نتنياهو وصل إلى واشنطن اليوم في زيارة دبلوماسية من المتوقع أن يلتقي خلالها بترامب ومسؤولين كبار آخرين، وذلك على خلفية تقدم المفاوضات بشأن صفقة الرهائن. وقد حضر نتنياهو اليوم اجتماعًا تحضيريًا للقمة، والتقى بالمبعوث ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو. وفي الساعة الواحدة (بتوقيت إسرائيل)، سيتناول العشاء مع ترامب.