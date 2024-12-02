هغاري يهدد: "إذا هربت إيران الأسلحة - سنتصرف بناءً على ذلك"

أجرى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هغاري، مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" باللغة العربية اليوم (الاثنين). ووجه هغاري في المقابلة تهديدا مباشرا لإيران بعدم محاولة إعادة تسليح حزب الله، وتحدث عن الشروط المطلوبة من جانب الشعب والحكومة اللبنانية، حتى يستمر وقف إطلاق النار. وقال هغاري: "لقد هُزم حزب الله في المعركة". وأضاف "سنتأكد من أن إيران لن تهرب أسلحة إلى لبنان وحزب الله عبر سوريا، وإذا حاولوا القيام بذلك فسنتصرف وفقا لذلك".

وبحسب هغاري، الجيش الإسرائيلي تعلم من أحداث 7 أكتوبر، ولن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث: "لقد أتيت للتو من لبنان من مارون الراس، وشاهدت بنت جبيل. الرسالة الموجهة هي إلى إيران، وإلى الميليشيات الإيرانية في أماكن أخرى، عليهم أن يتعلموا مما حدث. ولن نسمح بأن يتكرر ما حدث في السابع من أكتوبر مرة أخرى".

IDF Spokesperson

إن استمرار وقف إطلاق النار، بحسب هغاري، يتعلق باللبنانيين: "يجب على الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية التأكد من أن هذه الأماكن في بيروت وجنوب لبنان خالية من الأسلحة - لا في المنازل ولا في ساحات القتال، ولا في غرف الأطفال." وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الدولية مسؤولة أيضًا عن الحفاظ على الاتفاق: "يجب على قوات اليونيفيل أيضًا أن تقوم بعملها، وهذا أيضًا في مصلحتها. نحن بحاجة إلى هذه الفترة للتأكد من عدم وجود قواعد مسلحة هناك".

ويلتزم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لن تنتهك وقف إطلاق النار، طالما لم ينتهكه لبنان: "نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار. 60 يوما هي مرحلة تدريجية للتأكد من أن حزب الله لن يؤذينا أو ينتهك الاتفاق كما حدث في عام 2006". وأشار أيضا إلى الحرب في سوريا: "ما يحدث في سوريا يتعلق بسوريا وليس إسرائيل".