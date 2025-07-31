مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب تطالب بفتح معبر رفح

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شارك العشرات من المواطنين العرب اليوم في مظاهرة احتجاجية أمام السفارة المصرية في مدينة تل أبيب اليوم الخميس في مظاهرة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية في مدينة تل أبيب وذلك بزعم "مشاركة مصر في حصار غزة" ، ومطالبتها إدخال المساعدات عن طريق معبر رفح البري.

جاءت المظاهرة بعد دعوة "اتحاد أئمة المساجد" في إسرائيل وذلك احتجاجا على مواصلة "إغلاق معبر رفح البري أمام الجرحى والمرضى والمساعدات الإنسانية "، وأيضًا ضد لما وصفوه في بيانهم بـ" التواطؤ في تجويع غزة وأهلها".

ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بفتح معبر رفح البري، وكتب على بعض اللافتات: "أين السيادة والإرادة المصرية"، و"افتحوا المعبر"، و"يا أهل مصر لا تتركوا غزة وحدها"، و"إغلاق معبر رفح جريمة".