مقابلة خاصة مع الشخصية التي تقف وراء تشكيل لجنة تكنوقراط مدنية في غزة

تُروّج مصر لتشكيل لجنة دعم مهنية لقطاع غزة، وتُشكّل حماس حكومة تكنوقراط، ويريد الأمريكيون مجلس سلام، وتريد السلطة الفلسطينية أحد وزرائها رئيسًا للوزراء في غزة. والآن، تُنظّم جهات محلية غير سياسية في غزة لتشكيل لجنة تكنوقراط. وفي مقابلة حصرية وخاصة أجراها معلق الشؤون العربية في القناة العبرية باروخ ياديد ، شرح فيها عايد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، بصورة مفصلة عن هذه المبادرة.

وأشار"نحن نعتزم حالياً إنشاء مجموعة أو منتدى من التكنوقراطيين الذين لا ينتمون إلى أي أحزاب سياسية، وكل همهم هو خدمة المواطنين في قطاع غزة. بالطبع، ستكون المجموعة من أكاديميين، خبراء، رؤساء عائلات وكل شخص تهمّه شؤون القطاع"، وتابع، "هناك شعور بالإهمال بين سكان غزة، مما أن هناك خططاً إسرائيلية، أمريكية وبريطانية، ولكن لا يوجد أي خطة تم وضعها في غزة وتعكس احتياجاتها."

وأضاف: "أعضاء المجلس لا يتحدثون عن السياسة - ونحن لسنا مهتمين بذلك، فليحل السياسيون الأمور السياسية، هذا ليس مجال عملنا، لكن لا أحد سيمنع أو يستطيع أن يمنعنا من العمل في هذا الشأن". وتابع متطرقًا لهوية أعضاء المجلس الجديد: "لم يصدر بعد بيان رسمي حول التأسيس، ولذلك أمتنع عن ذكر الأسماء، لكن قريبًا جدًا سيتم الكشف عنهم - وسنبدأ العمل".

سُئل أبو رمضان عما إذا كان هناك تعارض بين مبادرتهم وبين التقدير بأن حماس مصممة على الحفاظ على حكمها المدني، وأنها تعمل بالفعل على إقامة حكومة تكنوقراط خاصة بها. فقال: "أعتقد أنه يجب سؤال حماس إذا كانوا سيوافقون على التنازل عن الحكم، ولكن في كل الأحوال - الحفاظ على الأمن هو مسؤولية أكبر من الحكومة التكنوقراطية، وليس لدينا مشكلة بوجود قوات دولية للحفاظ على أمننا"، وأوضح: "ليس لدينا ارتباط فعلي مع الإخوان (المسلمين) في مصر، أو مع السلطة الفلسطينية، أو مع أي فصيل سياسي آخر بخصوص هذه المبادرة، لكن لا يوجد أي نزاع أو خلاف لأننا لا نريد أن نكون بديلاً لأحد".

وأضاف: "فيما يتعلق بأي لجنة دعم أو حكومة تكنوقراط، هناك حاجة للتشاور بشأنها ضمن الإطار الوطني وضمن جميع مكونات الفسيفساء الفلسطينية. هذا لا يعني، على سبيل المثال، أنه إذا اقترحت فتح أو حماس أربعين اسماً، فكأنهم من فتح أو حماس، بل يرون فيهم أشخاصاً ذوي قدرات، خبراء، أشخاصاً مناسبين للمهمة". وأضاف في حديثه: "من الواضح أن إسرائيل، مصر، السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ستكون لها الكلمة الأخيرة فيما يخص اختيار هذه اللجنة ولا أحد يستطيع فرض أشخاص معينين".

كما ذُكر، فإن وجود اللجنة التكنوقراطية في غزة يتعارض مع خطة ترامب، التي تضع مجلس سلام برئاسة توني بلير. أبو رمضان ينوي تعديل بعض البنود في الخطة، وقد تم إرسال رسالة في هذا الشأن بالفعل إلى البيت الأبيض. "توني بلير سياسي مخضرم وأيضًا اقتصادي، وسيهمنا أن نعرف ما هو موقفه من الموضوع. ولكن إذا التقينا به، سننصحه ونقول له إن إدارة غزة يجب أن تكون تحت مسؤولية الفلسطينيين فقط، ولن تنجح أي إدارة أجنبية في القيام بذلك. ليس لدينا مشكلة في تعيين حكومة مؤقتة، تكنوقراطية أو غيرها، لفترة زمنية معينة".

سُئل هل هذه الحقيقة تدعم خطة ترامب. فقال: "ولمَ لا، فهو رجل استثنائي يعرف ما يقول، وعندما يخطئ يُصلح خطأه ويغيّر رأيه. الخطة ليست مقدسة - بل تحقيق السلام والازدهار. جميعنا نعرف خططًا، بدءًا من أوسلو، لم تُنفذ"، وأضاف: "خطة ترامب ممتازة بالنسبة لنا لأن هدفها إنهاء الحرب. أما بالنسبة للبنود الأخرى - فقد أضفنا بعض الملاحظات والتوصيات، وسنقدمها."

كما ذُكر، إحدى أهداف المجلس هي إعادة إعمار قطاع غزة. في الوقت الذي تبحث فيه مصر والأمريكيون عن تمويل لذلك - لدى أبو رمضان حل مبتكر بشكل خاص. "إسرائيل مسؤولة عن إعادة إعمار القطاع وأنا أتوقع منها أن تدعمنا مالياً من أجل الإعمار - هذه مسؤولية إسرائيل، لأنها دمرت ممتلكات خاصة وعامة"، أوضح.

في ختام حديثه، كشف عن موقفه من أحداث هجوم السابع من أكتوبر. "طالما هناك فعل - هناك أيضًا رد فعل"، لخص، "قطاع غزة يعيش تحت حصار خانق، وأنا طوال حياتي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وطالما هناك احتلال فهناك مقاومة، وهذه مقاومة مشروعة".