"إطلاق سراح 10 رهائن": تقرير: تفاصيل جديدة حول محادثات وقف إطلاق النار في غزة

صرح مسؤول فلسطيني كبير لقناة "الميادين" اللبنانية اليوم (الاثنين) بأن "حماس والجانب الإسرائيلي يدرسان وثيقة قدمها الوسيط الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح . وقدمت الوثيقة بموافقة المبعوث ستيف ويتكوف واقترحت وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً وإطلاق سراح عشرة رهائن إسرائيليين أحياء على مرحلتين".

وأضاف المسؤول الفلسطيني الكبير للقناة اللبنانية أن "حماس عرضت وقف إطلاق النار لمدة سبعين يوماً وإطلاق سراح عشرة رهائن، بينهم خمسة أحياء وخمسة قتلى". وأضاف لاحقا أن "حماس اقترحت تسليم الأسرى الأحياء وجثامين القتلى على مرحلتين الأولى في اليوم الأول من الاتفاق والثانية في اليوم السابع مع إدخال ألف شاحنة مساعدات يوميا".

تضمن المقترح وعدًا بأن تُعقد فترة المفاوضات بالتزامن مع وقف إطلاق نار شامل، مع ضمانة واضحة من الرئيس دونالد ترامب، كما تضمن مفاوضات لإنهاء الحرب خلال فترة وقف إطلاق النار. كما تضمن المقترح التزامًا من حماس والفصائل بعدم تشكيل أي تهديد لأمن إسرائيل.

وقال المصدر "خلال فترة وقف إطلاق النار ، سيتم مناقشة موضوعين رئيسيين في المفاوضات - الأول هو منع حماس من أي هجوم ضد إسرائيل ومنع أي محاولة لاستخدام أو تطوير أو تهريب الأسلحة. الموضوع الثاني في النقاش سيتناول 'اليوم التالي' ، بما في ذلك تأسيس حكومة تكنوقراطية ، إعادة بناء غزة ، وإيجاد حل دائم للنزاع".

أضاف المسؤول الفلسطيني الكبير أن "إسرائيل وافقت مبدئياً على صيغة الوثيقة، وعدد المخطوفين، وتوزيع الأوقات" وقال أن "قناة الوساطة ، برئاسة بشارة بحيح وستيف ويتكوف ، تنتظر الردود النهائية على العرض من الأطراف. ومن المتوقع أن يكون الرد الأمريكي إيجابياً".