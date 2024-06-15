بعد إنقاذه من أسر حماس|| كوزلوف يطالب بصفقة :"مشاهدة المظاهرات بتل والقدس حين كنا بغزة رفعت معنوياتنا"

عبر أندريه كوزلوف الذي أنقذ قبل أسبوع من أسر حماس في غزة في أطار العملية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي "عملية أرنون" عن دعمه لمقر العائلات لإعادة المختطفين، وقال في شريط فيديو نشره اليوم بأن مشاهدة المظاهرات حين محتجزا في أسر حماس شجعته. الى جانب الفرحة الكبيرة لتحريره، روى عن ألمه ووجعه على المختطفين الذين لا زالوا محتجزين في غزة.

وقال كوزلوف :"تقريبا في كل يوم سبت كانوا يعرضون لنا المظاهرات التي تجري في تل أبيب والقدس. أنا أتذكر كيف رأى ألموج صورته بالمرة الأولى . لقد قال :’هذا أنا! هذا أنا ! هذا أنا في اللافتة! ورفع هذا معنوياته". وتابع أندريه "استثمرتم كل هذا الوقت والقوة لإعادتنا الى البيت، وهذا أحد الأمور الذي قدم لنا الأمل، أنتم أبطال".

وتابع "يوجد أكثر من 120 مختطفا هناك، وأنا لا يمكنني أن أكون سعيدا وأتحمل ما داموا هناك، عندما أنقذونني أنا وهم لا، هم لا زالوا هناك في غزة".

وأضاف :"بالنسبة للمختطفين الذين ما زالوا هناك، هناك قرار واحد يجب اتخاذه، وهو التوصل إلى اتفاق. أطلب منكم إعادتهم إلى البيت في أقرب وقت ممكن. عقد صفقة في أقرب وقت ممكن."

في غضون ذلك، حضرت عائلات ثكلى للتظاهر مساء اليوم إلى جانب عائلات المختطفين في وسط تل أبيب، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق: "التعهد بإنهاء الحرب كجزء من صفقة ستعيد الجميع. نطالب الحكومة الإسرائيلية التي تخلت عن أحبائنا، والمبادرة والعمل على سد الثغرات وإبرام الصفقة على الفور، أوعزوا إلى فريق المفاوضات تقديم مقترح محدث ردا على حماس".