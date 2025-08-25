ترامب: "تبقّى أقل من 20 مختطفا على قيد الحياة، واحد أو اثنان ماتوا"

قد يعجبك أيضًا -

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطرق مساء اليوم (الاثنين) في حديث مع صحفيين في البيت الأبيض إلى الهجوم على المستشفى في خان يونس، حيث قُتل خمسة صحفيين. وقال ترامب: "لم أكن أعرف عن ذلك، ولست سعيداً بذلك". وبخصوص المختطفين الذين ما زالوا في غزة، قال: "يبدو أن عدد الذين بقوا أحياء أقل بقليل من 20. أعتقد أن واحداً أو اثنين ربما لم يعودوا معنا وقد ماتوا".

وأضاف رئيس الولايات المتحدة: "أنا من أخرجت المختطفين، ستيف ويتكوف قام بعمل رائع لكن أنا أخرجت الجميع. قلت دائماً إنه عندما نصل إلى آخر الرهائن - حماس لن تفرج عنهم".

كما هو معروف، يوم الجمعة الماضي، قال ترامب في حديث مع الصحفيين في البيت الأبيض: "هناك الآن عشرون شخصًا على قيد الحياة، لكن ربما أقل من ذلك لأن بعضهم قد لا يكونوا معنا بعد الآن"، قال الرئيس للصحفيين في البيت الأبيض. "أنا أخرجت معظم الرهائن من غزة، لولاي لكانوا جميعًا قد ماتوا. إنهم يأتون إليّ ويشكرونني على ذلك"، أضاف الرئيس. "قلت إنه عندما تصل حماس إلى عشرين لن تعقد المزيد من الصفقات، ثم نشرت بيانًا وقلت إنه يجب ضربهم. هذا ابتزاز ويجب أن ينتهي."