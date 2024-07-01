بعد الضجة: سلطة السجون الإسرائيلية تنشر فيديو للزنزانة التي اعتقل بها مدير مستشفى الشفاء

بعد الضجة التي أثيرت بشأن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية – نشرت إدارة السجون الإسرائيلية توثيقا من الزنزانة التي اعتقل بها مدير المستشفى ، لتثبت، على ما يبدو، أن المعتقل كان محتجزاً في السجن ولم يتم إطلاق سراحه بسبب "ضائقة في السجن".

في بداية الفيديو، يمكنك رؤية عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي وهم يفتحون الزنزانة التي يُحتجز فيها عدد من السجناء الأمنيين، ويمكن الملاحظة، من خلال التدقيق السريع، أن هناك مساحة كافية في الزنزانة - على الرغم أنه ليس من الواضح ما هو عدد أماكن النوم في الزنزانة، وما هي الظروف المطلوبة من سلطة السجون من قبل المحكمة العليا أو أو إجراءات بموجب معاهدات دولية تخضع لها إسرائيل.

الفيديو الكامل:

ويشار الى أن السلطات الإسرائيلية أفرجت صباح اليوم عن محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، وبعد الافراج عنه عاد الى قطاع غزة، وأثار قرار الإفراج عنه ضجة على الصعيد الجماهيري وفي الحكومة الإسرائيلية.

هذا وهاجم الوزير عميحاي شيكلي وزير الأمن يوآف غالانت في مجموعة واتس الحكومة. وقال :"هل يمكن الحصول على توضيح ، لماذا يتم الإفراج عن هذا الشخص الذي قتل في المستشفى المسؤول عنه مختطفين ونشطت قيادة لحماس"، وكتب شيكي رسالته مع إشارة الى غالانت. وقال مكتب غالانت "وزير الأمن لم يعرف عن القرار".

لقراءة الرسالة العاصفة الكاملة:

بعد المراسلات- كان الوزراء ساخطين، بينهم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي كتب "حان الوقت لإعادة رئيس الشاباك الى بيته".

وقال ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان :"قرار الإفراج عن السجناء يأتي بعد مناقشات في المحكمة العليا في التماس ضد احتجاز سجناء في معتقل سدي تيمان. هوية السجناء المفرج عنهم تحدد بشكل مستقل من قبل مسؤولين أمنيين وفقا لاعتبارات مهنية، رئيس الحكومة امر إجراء استيضاح فوري بالأمر".

في سياق متصل، قال مدير المستشفى الذي تم إطلاق سراحه في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لم تكن تعرف عن إطلاق سراحي، هذه الادعاءات غريبة بالنسبة لي. خلال اعتقالي، لم يتم تقديم أي لوائح اتهام ضدي".