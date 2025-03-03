ياردين بيباس لنتنياهو :"أطلب منك الآن التوقف، مرحلة الانتقام لم تأت بعد"

وجه المختطف العائد من غزة ياردين بيباس، رسالة من منصة الكنيست قرأها النائب حيلي تروفار خلال مناقشة 40 توقيع حول إنشاء لجنة تحقيق رسمية للتحقيق بهجوم السابع من أكتوبر، وطالب الناجي من أسر حماس والذي فقد زوجته وطفليه بإعادة جميع المختطفين وإقامة لجنة تحقيق رسمية "أنت وحكومتك لم تعلنوا بعد المسؤولية. أطالب منكم في هذه اللحظة التوقف- لم تحن بعد مرحلة الانتقام".

إضافة إلى ذلك، دعا ياردين نتنياهو الدخول معه إلى منزله في نير عوز للمرة الأولى: "أتوجه إليك سيدي رئيس الحكومة، لم أدخل بعد منزلي في نير عوز ولا أعرف ما ينتظرني في الداخل. أطلب منك أن تأتي معي، وتنضم إلي للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر. أطلب أن نفعل ذلك معًا، إذا لم ننظر إلى الكارثة في أعيننا، فلن نتمكن من التعافي".

وقرأ تروفر الرسالة أمام نواب الكنيست الذين استمعوا اليها بهدوء، وتابع في رسالته :" "أثناء قراءة خطابي أمامكم، أجلس في الحداد سبعة أيام على زوجتي شيري وأطفالي كفير وأريئيل. أطفال أبرياء وأبرياء اختطفوا من منزلهم وقتلوا في الأسر. كان من الممكن ومن الضروري إنقاذهم".

وأضاف بيباس"نحن ملزمون بإعادة إخواننا على الفور، بما في ذلك صديقي المقرب ديفيد كونيو وشقيقه أرئيل، دافيد صديقي من الصف الأول، الجار من الكيبوتس، الذي مات في أنفاق حماس". وعلق الناجي من الأسر على مأساته الشخصية: "أعلم أنني لن أتمكن من معانقة أطفالي وزوجتي بعد الآن. لكن إيما ويولي - ابنتا ديفيد، اللتان تم اختطافهما إلى غزة أيضا وهما بجيل 3 سنوات فقط، ينتظران أن يعانقانه. شارون زوجته تستحق أن تعانقه".

وفي الرسالة التي كتبها بيبس، خاطب رئيس الحكومة مباشرة: "أنت وحكومتك لم تتحملا المسؤولية بعد. الكثير من المواطنين يطلبون المغفرة. عدد قليل من السياسيين يطلبون المغفرة. الكثير من المواطنين والمقاتلين يتحملون المسؤولية. عدد قليل جدًا من أعضاء الحكومة يتحملون المسؤولية".

وشدد بيباس على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق رسمية: "83% من المواطنين الإسرائيليين يطالبون بلجنة تحقيق رسمية، إلى جانب 1500 عائلة من مجلس أكتوبر وأنا من بينهم. والغرض منها ليس الملاحقة الشخصية، بل تعلم الدروس لمنع الكارثة القادمة".

وتابع الناجي من الأسر "أفكر دائمًا وأشعر بالأسف لأنني لم أعتني بزوجتي وأطفالي بشكل أفضل. هذا يأكلني من الداخل." واضاف "لم يكن لدي سوى مسدس وأنا مواطن بسيط في كيبوتس هادئ. هل تفكرون في ذلك؟ هل تجد أيضًا صعوبة في قضاء النهار والليل دون إحساس ثقيل بالمسؤولية عما حدث؟"