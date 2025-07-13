بعد الضجة الكبيرة : قائد الجيش الإسرائيلي يعلن تجميد قرار تمديد خدمة مقاتلي الوحدات الخاصة

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قرر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، تجميد تطبيق الالتزام بخدمة دائمة إضافية للمقاتلين في الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي، بعد نقاش جرى الليلة الماضية (السبت) حول الموضوع.

يأتي هذا القرار في أعقاب جهود هيئة الأركان لتوسيع نطاق استخدام سنة الخدمة الدائمة في القتال، مما أثار انتقادات عامة لتمديد مدة الخدمة بما يتجاوز ما وُعد به الجنود مسبقًا.

هذا مسار خدمة فريد من نوعه، يوقع فيه الجنود مسبقًا - عند تجنيدهم - على التزام بخدمة دائمة إضافية، تصل أحيانًا إلى عام، بعد الخدمة النظامية. وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذا ليس قرارًا جديدًا لتمديد الخدمة، بل هو تفعيل لمكون قائم استُخدم سابقًا بطريقة تتكيف مع الظروف.

ومع ذلك، يأمر رئيس الأركان الآن بالتنفيذ الفوري لتجميد هذه الخطوة، وتشكيل فريق مراجعة برئاسة قائد القوات البرية، اللواء نداف لوتان، لدراسة جميع الجوانب العملياتية والمهنية لتمديد الخدمة، بما في ذلك مستوى العبء الواقع على المقاتلين حاليًا خلال الحرب.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن المقاتلين هم "أهم أصول الجيش"، وأنه سيواصل العمل على الحفاظ على الشفافية والوضوح والإنصاف في كل ما يتعلق بمسيرتهم العسكرية.

يُذكر أنه في مايو/أيار الماضي، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي عملية واسعة النطاق لإعادة آلاف المواطنين المعفيين من الخدمة إلى قوات الاحتياط. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، من المتوقع أن يخدم العديد منهم في الفرقة 96.

وفي إطار هذه العملية، تواصل ضباط الاختيار مع العديد من الأفراد المعفيين هاتفيًا وشخصيًا، بهدف فرزهم وإعادتهم إلى الخدمة واختيار مهمة جديدة معًا. وتهدف هذه الخطوة، من بين أمور أخرى، إلى منح عشرات الآلاف من جنود الاحتياط فرصة لالتقاط الأنفاس، الذين يعانون من عبء زيادة القوى العاملة المتاحة.

كما عقدت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، هذا الأسبوع جلسة استماع خاصة بشأن تطبيق قرار تجنيد طلاب المدارس الدينية، حيث قدم الجيش الإسرائيلي خطة شاملة لتطبيق القانون وزيادة تجنيد المتهربين من الخدمة الإلزامية، بدءًا من هذا الشهر.

في غضون ذلك، تقرر أن تنظر محكمة العدل العليا في الالتماس المتعلق بقانون التجنيد في 30 أكتوبر/تشرين الأول، بحضور القضاة نوعام سولبرغ، وديفيد مينتز، وخالد كبوب.