قائد سابق لفرقة غزة: "الدخول إلى رفح - سياسي، يهدف لمنع سقوط الحكومة"

الجنرال الاحتياط جادي شمني، القائد السابق لفرقة غزة، صرح اليوم (السبت) خلال مشاركته في حدث ثقافي في بئر السبع، إن الدخول إلى رفح هو سياسي. زقال :"أنا تقريبًا متأكد أن هذه العملية تحدث فقط لأن بن غفير وسموتريتش هددوا بأنه إذا لم نتحرك في رفح - ستسقط الحكومة".

أضاف شمني، "يطرح السؤال، في أي مرحلة يجب على القائد العام للجيش أن يضرب اليد على الطاولة وربما يخرج أيضا إلى الجمهور". وأوضح: "إرسال الجنود إلى المعركة لأغراض سياسية - هذا يتجاوز الخطوط الحمراء". يجب التحقق ماذا كان في المناقشات. كنا بحاجة للدخول إلى رفح في اليوم الأول - لا يوجد أي منطق في كيفية تطور القصة في رفح. ولا يوجد منطق سياسي مضمون".

حسب تصريحات قائد فرقة غزة السابق، "ليس من الشائع الحديث عن هذا اليوم، لكننا لن نستطيع تجنب البحث على حل للقضية الفلسطينية ومن لا يفكر بهذه الطريقة - يدفن رأسه في الرمال". وأضاف شمني أن "بيننا متطرفين، وهدفهم هو أن يقودونا إلى التصعيد. بالنسبة لهم - كلما كان الأمر أسوأ، كلما ساهم بدعم وجهات نظرهم المتطرفة أكثر. على سبيل المثال، كلما كان الأمر أسوأ، هناك فرص أكبر لأن يقوم سموتريتش بتنفيذ خطته، وهي تهجير العرب".

وتابع ، أنه يجب على جهاز الأمن العام-الشاباك يجقق أن يحقق يحتاج بمنتدى "كهلات"، الذي يمس بالمصالح الإسرائيلية. "النتائج التي يحققها المنتدى هي النتائج الكلاسيكية للتقويض السياسي. هذا واحد من الأشياء التي سمح بها نتنياهو، من منظور شخصي."