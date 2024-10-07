بعد اختفائه وشائعات وفاته: أبو عبيدة يصدر بيانا

بعد ثلاثة أشهر من اختفائه وشائعات وفاته، قال أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم (الاثنين) في رسالة مصورة: "الهجوم في يافا لم يكن سوى جزء مما سيأتي - و سيكون الأمر أكثر خطورة."

وقال أبو عبيدة: "الجبهات تقاتل العدو إلى جانب شعبنا، وتؤدي إلى خسائر فادحة في صفوفهم وتوجه إليهم ضربات موجعة، من لبنان واليمن والعراق. والصواريخ والطائرات المسيرة من لبنان واليمن والعراق تحلق في سماء إسرائيل وتهاجم الأهداف المهمة للعدو، وتملي عليهم التهجير وتغلق أمامهم الموانئ البحرية".

"تتصدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعدو الصهيوني، وتهاجم قواعد العدو وتسقط عشرات الصواريخ الباليستية، لأول مرة في التاريخ. ويتم كسر القواعد التي أدخلت في شعوب ودول المنطقة، لأن إسرائيل بعيدة كل البعد عن العقاب، وغير مشمولة في تقديم حساب على جرائمها".

وقال أبو عبيدة أيضاً: "ما يشرف مقاومتنا في هذه المعركة وفي كامل مسيرتها هو أنها تضحي بقيادتها قبل جنودها. الاحتفالات الصهيونية باغتيال قادتنا وقادة المقاومة وعلى رأسهم القائد الكبير إسماعيل هنية والقائد الكبير حسن نصر الله، دليل واضح على أن العدو لا يفهم جوهر المقاومة. لو كانت الاغتيالات انتصاراً لانتهت المقاومة منذ اغتيال عز الدين القسام قبل 90 عاماً".

"ما يحدث في مخيمات ومدن الضفة الغربية يؤكد أن سياسة العدو في قطاع غزة هي قرار استراتيجي ينطبق أينما يتواجد شعبنا. هذا ’الاحتلال’ لا يريد أن يرى فلسطينيا واحدا غربي النهر وهذا واضح في الخرائط التي يقدمها نتنياهو للعالم ’العملية’ الأخيرة في يافا وما سبقها هي مجرد فصل واحد مما سيأتي، وما سيأتي سيكون أكثر خطورة".

وفي الختام قال الناطق باسم حماس: "فيما يتعلق بتبادل الأسرى، نقول لجمهور العدو، وخاصة أهالي الأسرى، كان بإمكانكم إعادة جميع الأسرى أحياء قبل عام، لو كان ذلك يتوافق مع طموحات بنيامين نتنياهو.. ونكرر أن لدينا تعليمات تغير مصير الأسرى في مناطق النزاع والقتال، والتي تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الذين يحرسونهم بصورة مباشرة".