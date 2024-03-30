تقرير: إصابة أربعة عناصر من يونيفيل جراء استهداف مسيرة لدويتهم على أطراف بلدة رميش

ذكرت مصادر لبنانية أن مسيرة أطلقت صاروخا على آلية لقوات اليونيفيل الدولية في أطراف بلدة رميش جنوبي لبنان، ووقوع إصابات جراء الغارة المنسوبة الى إسرائيل، في حين نفى الجيش الإسرائيلي استهداف أي سيارة لليونيفيل صباح اليوم.

وأعلنت يونيفيل عن "إصابة أربعة من عناصر قوات مراقبة الهدنة بجروح في أحراج قطمون في خراج رميش بصاروخ إسرائيلي ويجري التحقق من ملابسات الحادثة"، وفقا لما نقلته وسائل إعلامية لبنانية.

واصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا نفى فيه استهداف أي مركبة لليونيفيل جنوب لبنان، وقال إنه :"خلافا للمنشورات، الجيش الإسرائيلي لم يهاجم صباح اليوم مركبة لليونيفيل في منطقة رميش".