تغطية متواصلة || مبعوث ترامب الى الشرق الأوسط سيزور غزة
من المتوقع أن يجتمع ويتكوف اليوم مع نتنياهو ثم يزور في وقت لاحق ممر نيتزريم • وزير الخارجية الأميركي: "يجب التأكد من أن حماس لا تسيطر على غزة" •
اليوم 481 من الحرب: تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الليلة (الأربعاء) مع وزير الخارجية المصري وأخبره أنه "يجب التأكد من أن حماس لن تحكم غزة أو تهدد إسرائيل أبدًا". وقال موسى أبو مرزوق، المسؤول الكبير في حماس، لوسائل الإعلام المصرية: "هناك العديد من الحلول التي يمكن مناقشتها مع الأمريكيين، ولكن ليس مع إسرائيل". على الجبهة الشمالية أعلن الجيش اللبناني سيطرته على مجمع صواريخ تحت الأرض لحزب الله.
لمتابعة المدونة السابقة يمكن دخول الرابط التالي
ذكرت روسيا أنها أجرت مباحثات مع الزعيم الجديد في سوريا أحمد الشرع (الجولاني)، بشأن عزمها الحفاظ على قاعدتيها في سوريا، اللتين هجرتهما بعد سقوط نظام الأسد. وامتنعت روسيا عن الإفصاح عما يريده السوريون في المقابل. كما قال مصدر سوري لرويترز إن الجولاني طلب من الروس تسليم الأسد الذي فر إلى روسيا عندما أطاح المتمردون بنظامه في أوائل ديسمبر.
أحبط الجيش الإسرائيلي، الليلة، على الحدود المصرية، عملية تهريب أسلحة باستخدام طائرة بدون طيار، أسقطتها قوة عسكرية، وعثرت القوات عند النقطة على 13 قطعة سلاح ومخازن رصاص.
وأشار الناطق باسم حماس في غزة، حازم قاسم، إلى المراحل التالية من وقف إطلاق النار: "بالطبع ستكون هناك صعوبات في التوصل إلى المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق. ولكن يجب أن نقول في هذا الإطار - إن حماس ملتزمة للاتفاق والعدو الصهيوني ملتزم به - الوسطاء يسعون جاهدين للنجاح في المرحلة الثانية"
وكالة الأنباء السورية "سانا": الوزراء السوريون أبدوا للمندوبين الأمميين استعدادهم لتأمين المراكز الحدودية مع إسرائيل والتعاون مع المنظمة ولكن بشرط انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يدخلها
وزارة الصحة اللبنانية: خمسة جرحى في هجوم نفذه "العدو الإسرائيلي" بطائرة مسيرة في قرية مجدل سالم جنوب البلاد
سيلتقي ستيف فيتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، برئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بعد الظهر، ثم سيلتقي في وقت لاحق بوزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومن المتوقع أن يزور فيتكوف ممر نيتزريم في قطاع غزة
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "يجب أن نتفق على تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير بشرط أن توقف إسرائيل هجماتها"
وكالة الأنباء اللبنانية: الجيش الإسرائيلي نفذ انفجاراً في قرية كفار كلا جنوب البلاد؛ مسيرة إسرائيلية أسقطت قنابل يدوية من الجو على قرية بني حيان
تقارير فلسطينية: إصابة صيادين من غزة جراء إطلاق النار من قبل البحرية الإسرائيلية على مركباتهم قبالة شاطئ خانيونس جنوب قطاع غزة
توثيق دراماتيكي: كاميرا أمنية في مقهى يقع في منطقة النبطية التقطت لحظات تحطم الزجاج جراء الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في المنطقة
https://x.com/i/web/status/1884488141093970208
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
قال موسى أبو مرزوق المسؤول الكبير في حماس لوسائل إعلام مصرية: إن الولايات المتحدة تعتقد أنها هي التي تدير المنطقة، فلماذا لا تجري حماس حوارا معها؟ نحن نعلم جيدًا أنه لولا مبعوث ترامب، لما وقع نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار - ولكن رغم ذلك، فإننا لا نتفق مع معظم سياسات ترامب". مشددا على أن حماس لن تتحاور مع إسرائيل. ولكن مع الأميركيين هناك العديد من الحلول التي يمكن مناقشتها"
قال تيسير محيسن، الناطق باسم وزارة الإعلام الحكومية في غزة، في حديث لشبكة العربية: إن "80% من النازحين عادوا إلى مناطق شمال قطاع غزة خلال اليومين الماضيين"
تقرير في صحيفة "العربي الجديد": مبعوث إدارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويتكوف وعد نتنياهو بتعطيل وتأخير عمليات إعادة إعمار شمال قطاع غزة من أجل تشجيع مبادرة هجرة الغزيين
تقارير بمواقع التواصل العربية: الجيش الإسرائيلي نفذ مداهمات واعتقالات في عملية ليلية في قرى في مناطق جنين وطولكرم ونابلس والخليل ورام الله
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الليلة في محادثة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: "يجب التأكد من أن حماس لن تكون قادرة على السيطرة على غزة أو تهديد إسرائيل مرة أخرى". روبيو أكد على أهمية التعاون الوثيق لتعزيز خطة ما بعد الحرب.
أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي دمر منزل تامر فقها، منفذ عملية عدائية قتل فيها الرائد الحنان كلاين، ووقع هجوم إطلاق النار شمال طولكرم.
https://x.com/i/web/status/1884398798664831073
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .