تغطية متواصلة || مبعوث ترامب الى الشرق الأوسط سيزور غزة

قال موسى أبو مرزوق المسؤول الكبير في حماس لوسائل إعلام مصرية: إن الولايات المتحدة تعتقد أنها هي التي تدير المنطقة، فلماذا لا تجري حماس حوارا معها؟ نحن نعلم جيدًا أنه لولا مبعوث ترامب، لما وقع نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار - ولكن رغم ذلك، فإننا لا نتفق مع معظم سياسات ترامب". مشددا على أن حماس لن تتحاور مع إسرائيل. ولكن مع الأميركيين هناك العديد من الحلول التي يمكن مناقشتها"