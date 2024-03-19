التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي:"استمرار العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بحثا عن عناصر حماس"

"أكسيوس": أطراف مفاوضات هدنة غزة عرضوا بعض التنازلات

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادره أن أطراف المفاوضات في الدوحة اقترحوا بعض التنازلات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع بشكل مباشر على سير المفاوضات أن "الجانبين توصلا إلى بعض التنازلات والاستعداد للتفاوض".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع إن المفاوضين الإسرائيليين سيبقون في الدوحة لمواصلة المحادثات التفصيلية مع الوسطاء القطريين والمصريين، وقد تستغرق الجولة الحالية أسبوعين على الأقل.ولفت مسؤولون إسرائيليون إلى أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين، لكن رد حماس اقترب من الإطار الأصلي وسمح للمفاوضات بالتقدم نحو التوصل إلى تفاصيل الاتفاق.

وتضمن الإطار الأمريكي إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني، من بينهم 15 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين، مقابل 40 رهينة. وتضمن رد حماس الذي قدمته يوم الخميس الماضي إطلاق سراح 950 سجينا، من بينهم 150 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.