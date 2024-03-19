التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي:"استمرار العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بحثا عن عناصر حماس"
قال مسؤولان إسرائيليان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وحماس بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن محتجزين للمرة الأولى منذ شهور.
بالتزامن مع غارات جوية إسرائيلية على رفح ووسط قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تكشفت معلومات جديدة حول المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس، من أجل إرساء هدنة في القطاع المحاصر وشبه المدمر.
فقد كشف مسؤولان إسرائيليان ومصدر مطلع أن إسرائيل وحماس بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى للمرة الأولى منذ أشهر.
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الجيش الإسرائيلي:"العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة بحثا عن عناصر حماس"
تواصل القوات الإسرائيلية محاصرة المستشفى وتبحث عن كبار مسؤولي حماس وعناصر يقول الجيش الإسرائيلي والشاباك إنهم عادوا إلى المجمع في الأسابيع الأخيرة.
حماس:" 20 شخصا على الأقل قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على رفح ووسط قطاع غزة"
أفاد مسؤولون بوزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة لـ«الشرق نيوز»"قُتل ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا في غارات جوية إسرائيلية على رفح ووسط قطاع غزة في ساعات الصباح اليوم الثلاثاء"، وبحسب المصادر فإن "14 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في هجمات برفح قرب الحدود المصرية، كما استشهد ستة آخرون في هجوم على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
إنشاء فريق متخصص في كشف الأنفاق في الضفة الغربية
تم تشكيل فريق خاص من المتخصصين في الهندسة والاستخبارات والمدنيين مكلف بالعثور على أنفاق الإرهابيين في الضفة الغربية. ولم يتم اكتشاف أي أنفاق هجومية حتى الآن، لكن الجيش يؤكد أنه لا يمكن استبعاد وجودها: "إنهم يحاولون تقليد أساليب القتال في غزة".
المرصد السوري لحقوق الإنسان: الغارات الإسرائيلية على ريف دمشق استهدفت مستودعات سلاح لحزب الله وميليشيات إيرانية
بلينكن: يتعين على إسرائيل إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها
"أكسيوس": أطراف مفاوضات هدنة غزة عرضوا بعض التنازلات
ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادره أن أطراف المفاوضات في الدوحة اقترحوا بعض التنازلات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع بشكل مباشر على سير المفاوضات أن "الجانبين توصلا إلى بعض التنازلات والاستعداد للتفاوض".
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع إن المفاوضين الإسرائيليين سيبقون في الدوحة لمواصلة المحادثات التفصيلية مع الوسطاء القطريين والمصريين، وقد تستغرق الجولة الحالية أسبوعين على الأقل.ولفت مسؤولون إسرائيليون إلى أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين، لكن رد حماس اقترب من الإطار الأصلي وسمح للمفاوضات بالتقدم نحو التوصل إلى تفاصيل الاتفاق.
وتضمن الإطار الأمريكي إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني، من بينهم 15 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين، مقابل 40 رهينة. وتضمن رد حماس الذي قدمته يوم الخميس الماضي إطلاق سراح 950 سجينا، من بينهم 150 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.
بلينكن: ما زلنا نواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء والرجال في غزة
بلينكن: أكدنا لإسرائيل على ضرورة أن يكون لديها خطة لغزة
أنتوني بلينكن سيعود قريباً إلى الشرق الأوسط لدفع المفاوضات
سيعود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارة أخرى إلى الشرق الأوسط، هي السادسة منذ بداية الحرب، لتعزيز "الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار وتحرير جميع الرهائن، مع الدفع من أجل زيادة المساعدات الإنسانية لغزة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في بيان"من المتوقع أن يزور بلينكن السعودية أولا، ثم يتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين. كما يتعين على رئيس الدبلوماسية الأمريكية أن يتناول مسألة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وإنشاء دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل"، وتأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى زيادة المساعدات لغزة وتفادي عملية رفح
وزارة الدفاع السورية: إسرائيل تقصف أهدافاً عسكرية بمحيط منطقة يبرود بريف دمشق
أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، عن ضربات صاروخية إسرائيلية على عدة أهداف عسكرية خارج العاصمة السورية دمشق. وبحسب البيان، وقع الهجوم حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وأسفر عن "أضرار مادية".
أشارت بعض تقارير وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "إسرائيل استهدفت الحرس الثوري الإيراني".
ومن جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "ضربات إسرائيلية استهدفت محيط منطقة يبرود بريف دمشق"، فيما قالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، فجر اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق".
جو بايدن مع نتنياهو يناقشان المفاوضات الجارية بشأن الرهائن في قطر، والأزمة الإنسانية في غزة.
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ، صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وناقشا المفاوضات الجارية بشأن الرهائن في قطر، والأزمة الإنسانية في غزة.
وشدد بايدن على الحاجة الملحة إلى زيادة كبيرة في تدفق المساعدات المنقذة للحياة لتصل إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة، مع التركيز بشكل خاص على الشمال. وكرر قلقه العميق بشأن احتمال قيام إسرائيل بإجراء عملية برية كبيرة في رفح، حيث يبحث أكثر من مليون مدني نازح حاليًا عن مأوى بعد فرارهم من القتال في الشمال.
وأكد نتنياهو ضرورة هزيمة حماس في غزة وفي الوقت نفسه حماية السكان المدنيين وتسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء غزة.
واتفق بايدن ونتنياهو على أن يجتمع فريقاهما قريبا في واشنطن لتبادل وجهات النظر ومناقشة الأساليب البديلة التي تستهدف العناصر الرئيسية في حماس وتأمين الحدود بين مصر وغزة دون القيام بعملية برية كبيرة في رفح.
الجيش الأميركي: تدمير 7 صورايخ و3 مسيرات و3 حاويات لتخزين الأسلحة لدى الحوثيين
أعلن الجيش الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، عن تدمير 7 صورايخ و3 مسيرات و3 حاويات لتخزين الأسلحة لدى الحوثيين.
ومن جهتها أفادت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، أمس الاثنين، بـ"وقوع 6 غارات أميركية بريطانية على منطقتي الفازة بمديرية التحيتا والجبانة غرب الحديدة باليمن"
ويعد البحر الأحمر مساراً رئيسياً لحركة الإنترنت بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا عبر الكابلات الموجودة أسفل البحر، والتي تنقل 99% من البيانات العابرة للقارات.
كشف مسؤولان إسرائيليان ومصدر مطلع أن إسرائيل وحماس بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى للمرة الأولى منذ أشهر.