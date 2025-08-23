تفاصيل جديدة من وثيقة حماس الاستخباراتية التي تطرقت لنقاط ضعف بالجيش الإسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

وثائق استخبارات عسكرية تابعة لحماس، التي كُشف عنها لأول مرة مساء الخميس في i24NEWS، ترسم صورة مثيرة حول الطريقة التي تابع بها التنظيم إسرائيل في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر. خلافًا للادعاءات التي سُمعت بعد هجوم 7 أكتوبر، تشير الوثيقة إلى متابعة دقيقة لما يحدث في إسرائيل - بدءًا من مظاهرات الاحتجاج وحتى تعابير الرفض والنقاش الجماهيري حول أزمة الجاهزية في الجيش الإسرائيلي.

هذا وكتب في الوثيقة التي أُرسلت مباشرة إلى يحيى السنوار، من بين أمور أخرى أن "الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي هم العنصر الأكثر تأثيراً"، بسبب عددهم المحدود وأهميتهم الملحة. كما كُتب أن خشيتهم من المثول أمام القضاء الدولي "تعزز من صلابة موقفهم" - مما يشير إلى تقييم من حماس بأن هذا مجال حساس بشكل خاص بالنسبة لإسرائيل.

تشير الوثيقة أيضًا إلى قطاعات أخرى في الجيش الإسرائيلي: عدد المسعفين العسكريين، مقاتلي وحدة الكوماندوز البحرية 13 والمسعفين القتاليين، إلى جانب ذكر مباشر لمنظمة "إخوة للسلاح"، التي ادعت أن نحو 10,000 جندي احتياط قد وقعوا على رفض الخدمة. كل واحد من هذه القطاعات تم اعتباره نقطة ضعف محتملة في نظر حماس.