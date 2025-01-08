باحث إسرائيلي يكتب: هكذا يستطيع ترامب فتح "أبواب الجحيم" على حماس حقًا

كتب الباحث الإسرائيلي نداف شرغائي، مقالًا في موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الالكتروني على شبكة الانترنت، بعنوان:" هكذا يستطيع ترامب فتح "أبواب الجحيم" على حماس".

وفي الوقت الذي أمهل الرئيس الأميركي المنتخب، الجمهوري دونالد ترامب، حركة حماس في عدة مناسبات، بإطلاق سراح كل المختطفين الإسرائيليين، حتى تنصيبه في 20 كانون الثاني يناير، وإلا "سيفتح عليهم أبواب جهنم"، شكك العديد من الخبراء والمختصين، بمدى قدرة الولايات المتحدة فعله عمليا وعلى أرض الواقع، في هذا الشأن.

وعلى عكسهم، فإن شرغائي (65 عامًا)، رأى أن واشنطن تمتلك أدوات جادة، بإمكانها أن تُسهم بإطلاق سراح المخطوفين من أسر حماس. وقال شرغائي:" الولايات المتحدة قادرة على ممارسة ضغوط هائلة على ثالوث الدول الداعمة لحماس: سحب قاعدتها العسكرية في قطر، وتجميد المساعدات لمصر، واستبعاد تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو). إلى جانب أن تدعم الولايات المتحدة إسرائيل، بضم أراضٍ في غزة إلى سيادتها بشكل تدريجي، مقابل كل يوم تأخير في إتمام صفقة تبادل أسرى".

وأضاف شرغائي:" من أجل أن يتحقق التهديد، وألا يبقى حبرًا على ورق، يجب على ترامب إزالة العقبة التي وضعها بايدن على إسرائيل، وهي إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. لأن حماس تستفيد منها، وتجني منها أرباحًا بالملايين، وتموّل رواتب موظفيها، وتجند آلاف من العناصر إلى صفوفها، والأهم من ذلك كله ـ تحافظ على حكمها المدني على سكان غزة، الذين يعتمدون عليها بفضل هذه العقبة".

وخلص شرغائي، إلى أن هذه الأمور كلها تطيل أمد الحرب ومعاناة المخطوفين وعائلاتهم:" إذا فعل ترامب كل ذلك، بالإضافة إلى أن يترك إسرائيل تفعل ما يحلو لها في القطاع، فإنه بالفعل سيفتح أبواب الجحيم على حماس".