تغطية متواصلة|| الإفراج عن المجندة الإسرائيلية أجام بيرغر والمختطفين اربيل ييهود وغادي موزيس وخمسة تايلنديين من غزة

أكد مسؤول مشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين، اليوم (الخميس)، ما صرح به المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقال إن "هناك محادثات لإطلاق سراح مختطف إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية غدا". ويشار الى أن ويتكوف اجتمع هذا الصباح مع المجندات العائدات من أسر حماس ليري إلباغ وكارينا أريف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي. وبعد اللقاء وصل فيتكوف إلى ميدان المختطفين حيث التقى ببعض أهالي المختطفين.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، الاجتماع مع المجندات كان جيدا، وكان مليئا بالأمل بأن يستمر وقف إطلاق النار حتى النهاية. وقال ويتكوف للعائلات أنه سيتم استعادة الجميع بالتشديد على الأموات.

والتقى المسؤول الأميركي المجندات الأربع اللاتي أفرج عنهن، السبت، من أسر حماس في المرحلة الثانية من صفقة الرهائن، في مستشفى بيلينسون، حيث تم تخصيص مكان لهن. ووصل ويتكوف أمس إلى إسرائيل وزار محور نيتسريم في قطاع غزة، ليصبح أول مسؤول أميركي يزور غزة منذ نحو 15 عاما. وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بمرافقة ويتكوف وتأمينه بعد زيارته لنتساريم، والتقى ويتكوف برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مكتبه بمدينة القدس.