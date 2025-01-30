تغطية متواصلة|| الإفراج عن المجندة الإسرائيلية أجام بيرغر والمختطفين اربيل ييهود وغادي موزيس وخمسة تايلنديين من غزة
شهد اليوم الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين الثلاثة أربيل ييهود وجادي موزيس واجام برغر صباح اليوم بالإضافة الى خمسة مختطفين تايلنديين
اليوم 482 من الحرب: يشهد اليوم تسليم ثلاثة مختطفين إسرائيليين في غزة إضافة الى خمسة مواطنين تايلنديين، وبعد تسليم المجندة الإسرائيلية أجام بيرغر نشر الجهاد الإسرائيلي صورة للمختطفين أربيل ييهود وجادي موزيس قبل الإفراج عنهم، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى من صفقة المختطفين، ويشار الى أن عدم الافراج عن أربيل ييهود اثار أزمة أخرت عودة سكان غزة الى الشمال
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مراسلنا: القوات الإسرائيلية تقتحم بأكثر من 10 آليات عسكرية دوار بيتونيا وإطلاق قنابل الغاز
الصليب الأحمر يبلغ السلطات الإسرائيلية بأن 7 مختطفين نقلوا اليه في خان يونس
المتحدث باسم رئيس الوزراء: إطلاق سراح السجناء سيتأخر لحين ضمان الإفراج الآمن عن مختطفينا خلال الأيام القليلة المقبلة
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزير الأمن يسرائيل كاتس، أمرا بتأجيل إطلاق سراح السجناء الأمنيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم - حتى يتم ضمان الخروج الآمن للمختطفين لدينا في الدفعات التالية. وتطالب إسرائيل الوسطاء بتحقيق ذلك".
أكد مسؤول مشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين، اليوم (الخميس)، ما صرح به المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقال إن "هناك محادثات لإطلاق سراح مختطف إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية غدا". ويشار الى أن ويتكوف اجتمع هذا الصباح مع المجندات العائدات من أسر حماس ليري إلباغ وكارينا أريف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي. وبعد اللقاء وصل فيتكوف إلى ميدان المختطفين حيث التقى ببعض أهالي المختطفين.
ووفقا للمسؤول الأمريكي، الاجتماع مع المجندات كان جيدا، وكان مليئا بالأمل بأن يستمر وقف إطلاق النار حتى النهاية. وقال ويتكوف للعائلات أنه سيتم استعادة الجميع بالتشديد على الأموات.
والتقى المسؤول الأميركي المجندات الأربع اللاتي أفرج عنهن، السبت، من أسر حماس في المرحلة الثانية من صفقة الرهائن، في مستشفى بيلينسون، حيث تم تخصيص مكان لهن. ووصل ويتكوف أمس إلى إسرائيل وزار محور نيتسريم في قطاع غزة، ليصبح أول مسؤول أميركي يزور غزة منذ نحو 15 عاما. وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بمرافقة ويتكوف وتأمينه بعد زيارته لنتساريم، والتقى ويتكوف برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مكتبه بمدينة القدس.
أسماء المختطفين التايلانديين الذين تم إطلاق سراحهم: ناثابونج بينتا، فونجساك ثانا، ساتيان سواناكام، واتشارا سريهاون، سوراساك لاماناو، باناوات ساهاتاو.
مع إطلاق سراح المختطفين، غادرت حافلات الصليب الأحمر التي تقل السجناء الأمنيين من سجن عوفر باتجاه حاجز بيتونيا. سيتم إطلاق سراح 110 مسلحا، 15 منهم إلى القدس الشرقية
إسرائيل تنقل رسالة غاضبة إلى الوسطاء حول الصور في خان يونس
وجهت إسرائيل رسالة قوية للوسطاء بعد الصور التي التقطت في خان يونس لحظة إطلاق سراح أربيل يهود وجادي موزيس والمواطنين التايلانديين الخمسة. وفي المكان شاهدنا حشداً من الغزيين يحيطون بالمركبات، وأضطر المختطفون بالسير نحو مركبات الصليب الأحمر وسط الفوضى.
مبعوث ترامب يزور ميدان المختطفين في تل أبيب
سرايا القدس تسلم المختطفة أربيل ييهود الى الصليب الأحمر
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار: اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله تم إطلاقها نحو إسرائيل
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله، والتي تم إطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية. لم يتم تفعيل أي صافرات نظرا للسياسة المتبعة. وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي لن يسمح بأي نشاط إرهابي لحزب الله في لبنان وسيعمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها".
حشود تحاصر السيارة التي بداخلها المختطفون قرب انقاض بيت سنوار بخانيونس
السيارة التي تقل المختطفين أربيل يهودي وجادي موزيس والمواطنين التايلانديين الخمسة، تحاصرها حشود من الأهالي، بالقرب من نقطة التسليم في خان يونس. وتواجه السيارة التي تتقدم نحو أنقاض منزل زعيم حماس السابق يحيى السنوار، صعوبة في التحرك بسبب الضغط.
وصل المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قبل قليل إلى مجمع العائدين في مستشفى بيلنسون في مدينة بيتح تكفا، للقاء المجندات الأربعة العائدات من الأسر واللواتي ينتظرن عودة اجام بيرغر
حافظت أجام بيرجر على قدسية أيام السبت والشريعة اليهودية وهي في الأسر، لذلك لم تأكل اللحوم طوال الفترة ولم ترغب في إطلاق سراحها يوم السبت
عائلة المجندة أجام بيرغر تترقب وصول ابنتها بعد تحريرها من أسر حماس
"ظهور وحدة الظل التابعة لحماس أزعج إسرائيل بعد ظهورها لأول مرة خلال تسليم المجندة الإسرائيلية أجام بيرغر"
الإستعدادات الفلسطينية وأبرز الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار صفقة المختطفين
الإستعدادات الفلسطينية وأبرز الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار صفقة المختطفين
تقارير فلسطينية: "نقل غادي موزس وأربيل يهود للصليب الأحمر - خلال الدقائق القادمة"
ذكرت تقارير فلسطينية أن آليات الجهاد الإسلامي في طريقها إلى نقطة الالتقاء مع الصليب الأحمر في خان يونس، حيث من المتوقع أن يتم تسليم المختطفين غادي موزيس وأربيل يهود. ومن المتوقع أن يتم نقل الرهائن خلال الدقائق القليلة القادمة. وفي المكان، بالقرب من منزل زعيم حماس السابق يحيى السنوار، تجمع العديد من نشطاء الجهاد وحماس.
صورة الوضع في ساحة المختطفين في تل أبيب: أهالي المختطفين يترقبون الإفراج عن المختطفين الثلاثة من قطاع غزة
صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس : الإفراج عن المجندة الإسرائيلية أجام بيرغر من غزة