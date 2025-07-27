إدخال المساعدات إلى غزة - وتهميش بن غفير وسموتريتش || هل يهدد الحكومة الإسرائيلية؟

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الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تم استبعادهما من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من المناقشة حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما نشر اليوم (الأحد) المراسل السياسي للقناة العبرية نداف إليميلخ ومراسل الكنيست عميئيل يرحي في قناة i24NEWS العبرية. وقد عقدت المناقشة نفسها خلال يوم السبت، وتم إبلاغ الوزراء فقط في نهاية اليوم - وأعربوا عن غضبهم من القرار.

المقربون من الوزراء ادعوا: "كل يوم سبت تُجرى محادثات أمنية وفجأة قرروا أنهم لا يريدون المساس بقدسية السبت". التهميش أدى إلى أزمة بين نتنياهو وسموتريتش، وفي محيط الوزير يحذرون من أزمة حقيقية قد تؤدي إلى حل الحكومة. وزراء الكابينيت يطالبون بعقد نقاش عاجل في الكابينيت حول القرار.

حالياً في الصهيونية الدينية يدرسون كما ذكر الانسحاب من الحكومة. سموتريتش غاضب جداً من قرار الهدنة الإنسانية. في مكالمات هاتفية بين نتنياهو وسموتريتش، طرح الأخير مطالب بخصوص القضاء على حماس. في الحزب يقولون: "إذا لم تُلبَّى المطالب ونتنياهو يواصل تغذية حماس - لن نبقى في الحكومة. نتنياهو يفهم أنه ارتكب خطأ ويحاول إصلاحه، وإذا لم ينجح سنغادر."

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا الصباح أنه وفقًا لتعليمات المستوى السياسي وكجزء من الجهود المستمرة للجيش الإسرائيلي لزيادة حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة، ستبدأ هدنة تكتيكية محلية للعمليات العسكرية لصالح الاحتياجات الإنسانية كل يوم حتى إشعار جديد، من الساعة 10:00 حتى الساعة 20:00. ستبدأ الهدنة في المناطق التي لا يعمل فيها الجيش الإسرائيلي - المواصي، دير البلح ومدينة غزة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد محاور مؤمنة بشكل دائم من الساعة 6:00 حتى الساعة 23:00، مما سيسمح بحركة آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.

بالإضافة إلى ذلك، جددت إسرائيل عمليات إنزال المساعدات إلى غزة، وتتخذ خطوات إضافية لتخفيف الأزمة الإنسانية. على خلفية الضغوط الدولية التي تمارس عليها، وتحذيرات من وكالات الإغاثة من انتشار المجاعة في القطاع – تم اليوم إسقاط 28 حزمة مساعدات إنسانية من الأردن والإمارات في شمال وجنوب القطاع.