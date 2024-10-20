الجيش الإسرائيلي نشر توثيقا للسنوار وعائلته قبل هجوم السابع من أكتوبر

بعد ثلاثة أيام من اغتيال يحيى السنوار، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، لتوثيقات جديدة ليحيى السنوار قبل هجوم السابع من أكتوبر، داخل أنفاق قطاع غزة مع أبناء عائلته.

وقال هغاري :"نكشف عن مواد من الساعات قبل الساعات التي سبفت هجوم السابع من أكتوبر وحتى اغتيال السنوار. لقد تابعنا تصرفاته من أجل فهم مساره، وعثر مقاتلونا على توثيق نرى فيه السنوار وأبناء عائلته يهربون الى مبنى تحت الأرض في السابع من أكتوبر، حيث شوهد أطفاله وهم يفرون الى أحد الأنفاق".

الماء والوسائد وشاشة البلازما ووسائل الإقامة الطويلة.قام ببناء نظام تحت الأرض في خان يونس. وجدنا الحمض النووي على الأنسجة التي كانت في المجمع في رفح. وأضاف هاجري أنه كان يختبئ معظم الوقت تحت الأرض بين خان يونس ورفح ولم يخرج إلا للهرب.