الجيش الإسرائيلي نشر توثيقا للسنوار وعائلته قبل هجوم السابع من أكتوبر

هغاري نشر توثيقات لزعيم حماس داخل نفق هو وأبناء عائلته

i24NEWS
i24NEWS
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الجيش الإسرائيلي ينشر توثيقا للستوار في أنفاق قطاع غزة 1

بعد ثلاثة أيام من اغتيال يحيى السنوار، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، لتوثيقات جديدة ليحيى السنوار قبل هجوم السابع من أكتوبر، داخل أنفاق قطاع غزة مع أبناء عائلته.

وقال هغاري :"نكشف عن مواد من الساعات قبل الساعات التي سبفت هجوم السابع من أكتوبر وحتى اغتيال السنوار. لقد تابعنا تصرفاته من أجل فهم مساره، وعثر مقاتلونا على توثيق نرى فيه السنوار وأبناء عائلته يهربون الى مبنى تحت الأرض في السابع من أكتوبر، حيث شوهد أطفاله وهم يفرون الى أحد الأنفاق".

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الجيش الإسرائيلي ينشر توثيقا ليحيى السنوار وعائلته

 الماء والوسائد وشاشة البلازما ووسائل الإقامة الطويلة.قام ببناء نظام تحت الأرض في خان يونس. وجدنا الحمض النووي على الأنسجة التي كانت في المجمع في رفح. وأضاف هاجري أنه كان يختبئ معظم الوقت تحت الأرض بين خان يونس ورفح ولم يخرج إلا للهرب.

النفق الذي أقام فيه يحيى السنوار في منطقة تل السلطان، تم تحديد موقعه من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك
النفق الذي أقام فيه يحيى السنوار في منطقة تل السلطان، تم تحديد موقعه من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك
نتائج الحمض النووي ليحيى السنوار عثر عليها في نفق في منطقة تل السلطان من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك
نتائج الحمض النووي ليحيى السنوار عثر عليها في نفق في منطقة تل السلطان من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك
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