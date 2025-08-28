جيك سوليفان: "أؤيد منع بيع الأسلحة لإسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جيك سوليفان، أنه يدعم منع مبيعات السلاح الأمريكية لإسرائيل، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء "ميدل إيست آي" صباح اليوم (الخميس). هذا يشير إلى تحول كبير بعد أن قضى الأشهر الثمانية عشر الماضية في الضغط على الديمقراطيين لمنع اتخاذ مثل هذه الخطوات.

و قال سوليفان في بودكاست The Bulwark."في الواقع، قلت لعدد من الأصدقاء الذين فكروا في التصويت على هذه القرارات إن الوضع كما هو اليوم، بعد انهيار وقف إطلاق النار في مارس، يعني أن التصويت على منع مبيعات السلاح لإسرائيل هو موقف مشروع تمامًا. هذا موقف سأدعمه"

وقد أشار إلى القرار الذي قدمه السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، والذي يدعم فيه أكثر من نصف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين فرض قيود على مبيعات السلاح لإسرائيل لأول مرة. كان سوليفان والبيت الأبيض قد ضغطوا في السابق على الديمقراطيين لمعارضة المحاولة السابقة لساندرز خلال الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن.