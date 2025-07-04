كاتس: "الآن يجب التأكد أن إيران لن تتمكن من تهديد إسرائيل مرة أخرى"

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أجرى وزير الأمن يسرائيل كاتس تقييمًا للوضع أمس (الخميس) مع كبار مسؤولي الأمن الإسرائيلي، أشاد فيه بما حققه الجيش الإسرائيلي في إطار العملية ضد ايران، التي تهدف إلى إحباط البرنامج النووي الإيراني وتدمير منظومة إنتاج الصواريخ لديها. وحسب قوله، يُمثل هذان التهديدان أخطر تهديدين لأمن دولة إسرائيل.

خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الأركان ايال زامير، ورئيس القيادة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، اللواء إيتسيك كوهين، ورئيس جهاز المخابرات، اللواء شلومي بيندر، أكد كاتس: "حقق الجيش الإسرائيلي إنجازات باهرة، ودمر البنية التحتية النووية الإيرانية بمساعدة أمريكية، ومنظومة إنتاج الصواريخ لديها. بالإضافة إلى ذلك، هاجمنا وألحقنا أضرارًا بالقادة والبنية التحتية للأسلحة وأهدافًا للنظام في طهران".

أصدر كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لليوم التالي، وإعداد "خطة تنفيذية شاملة"، على حد تعبيره: "لضمان عدم تمكن إيران من تهديد إسرائيل مرة أخرى. الاستعداد الاستخباراتي والعملياتي ضروريان لضمان الحفاظ على التفوق الجوي لسلاح الجو في سماء طهران، ومنع النظام من تجديد قدراته". وفي الختام، قال: "إن دولة إسرائيل عازمة على قيادة سياسة دفاعية فعّالة ضد إيران، والقضاء على التهديدات. أثق بقدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه، كما فعل حتى الآن".