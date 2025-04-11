نحو 150 جنود وضباط احتياط ومتقاعدين بالبحرية الإسرائيلية يوقعون على عريضة تطالب بوقف الحرب

رسالة جديدة من نحو 150 من ضباط الاحتياط والمتقاعدين، كشفت عنها قناة i24NEWS مساء الخميس، تدعو إلى وقف القتال في غزة وإعادة النظر في سياسة الحكومة. الرسالة التي وزعها ضابط كبير سابق، تتضمن دعوة لوقف الحملة العسكرية لصالح حل دبلوماسي يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن واستعادة الأمن - دون المساس بالتماسك الاجتماعي والقيم الديمقراطية.

"في الوقت الحالي، تخدم الحرب في المقام الأول مصالح سياسية وشخصية، وليس المصالح الأمنية"، كما كتب الموقعون. "إن تجدد القتال يعيق إطلاق سراح الرهائن ويعرض الجنود للخطر ويلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء." وقد تم توقيع الرسالة بجملة مؤثرة: "نحن نتحمل الظلم. المسؤولية تقع على عاتقكم".

وفحص الجيش الإسرائيلي بسرعة قائمة الموقعين على الرسالة وأفاد بأن نحو 60 فقط من الموقعين يخدمون في الخدمة الاحتياطية الفعلية - ومن بينهم عدد قليل فقط مناسب للخدمة القتالية، والبقية في مناصب أركان. وأفاد التقرير أيضًا أن أكثر من 40 شخصًا من الموقعين على الرسالة انسحبوا من القائمة قبل نشرها.