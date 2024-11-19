الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ستة مسؤولين من حماس

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستفرض عقوبات على ستة من كبار أعضاء حركة حماس، بينهم ممثلون عن المنظمة في الخارج، وعضو كبير في الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، بالإضافة إلى أشخاص متورطين في دعم جهود جمع الأموال التي تقوم بها الجماعة وتهريب الأسلحة إلى غزة – بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة "لشؤون الإرهاب والمالية والاستخبارات برادلي سميث ": "تواصل حماس الاعتماد على العناصر الأساسية التي من المفترض أن تلعب أدوارا مشروعة وعامة داخل المنظمة، ولكنها تساعد أنشطتها الإرهابية وتمثل مصالحها في الخارج وتنسق نقل الأموال والبضائع إلى غزة".

هذه هي قائمة المسؤولين التي فرضت عليهم العقوبات:

عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات: عضو قديم في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ويقيم الآن في تركيا. كما أسس قسم في حركة حماس مسؤول عن دعم مصالح المنظمة في الضفة الغربية، وشارك في عدة محاولات تنفيذ هجمات ناجحة، بما في ذلك الهجوم على مقهى في تل أبيب عام 1997.

موسى داود محمد عكاري: مسؤول كبير في حماس مقيم في تركيا، يسهل تدفق الأموال من تركيا إلى غزة والضفة الغربية لحماس. وكان عكاري قد أدين في السابق باختطاف وقتل ضابط شرطة إسرائيلي.

سلامة مرعي هي أيضًا مسؤول في حماس مقيم في تركيا ويشارك في التسهيلات المالية للجماعة. وكان مرعي قد سجن في السابق لدوره في هجوم في الضفة الغربية عام 1993، قُتل فيه جندي إسرائيلي.

محمد نزال: مسؤول في حماس، قدم الدعم للمنظمة لأكثر من 30 عامًا. وباعتباره أحد كبار القادة العاملين في مجلس حماس للعلاقات الدولية، يمثل نزال مصالح حماس أمام مجموعة متنوعة من الجماهير الدولية.

باسم نعيم: مسؤول كبير في حماس يعيش في غزة، شارك في لقاءات حماس مع روسيا وكان ضمن وفود الحركة إلى دول أخرى. ويتولى نعيم أيضًا دورًا قياديًا في مجلس العلاقات الدولية التابع لحركة حماس.