الجيش الإسرائيلي يستولي على السفينة "حنظلة" قبل وصولها لغزة

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سيطرت قوات الجيش الإسرائيلي على سفينة "حنظلة" التابعة للناشطين الداعمين للفلسطينيين مساء اليوم (السبت) أثناء توجهها إلى قطاع غزة. وبثّ النشطاء لحظة بلحظة عملية صعود قوات الجيش الإسرائيلي على متن السفينة.

يظهر في اللقطات جنود الجيش الإسرائيلي وهم يصعدون إلى السفينة، وعندها يجلس النشطاء ويرفعون أيديهم. وسيتم سحب السفينة إلى ميناء أشدود.

وذكر بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الشأن: "أوقفت البحرية الإسرائيلية السفينة التي حاولت دخول المنطقة البحرية قبالة سواحل غزة بشكل غير قانوني. السفينة في طريقها بسلام إلى شواطئ إسرائيل. جميع الركاب بخير".

وأضاف البيان أيضًا: "إن المحاولات غير المصرح بها لخرق الحصار خطيرة وغير قانونية، وتقوض جهود الإغاثة الإنسانية الجارية".

قبل السيطرة على السفينة، اتصلت ناشطة بميناء العريش، وأبلغتهم أن السفينة المدنية معرضة لتهديد إسرائيلي، وطلبت السماح لها بالدخول إلى المياه الإقليمية المصرية لتجنب أي استهداف إسرائيلي. رفض المسؤول المصري الطلب.

غادرت القافلة مدينة سيراكيوز الإيطالية متجهةً إلى قطاع غزة قبل نحو أسبوعين، بهدف "كسر الحصار المفروض على غزة".