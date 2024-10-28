تقرير: لن يكون هناك تقدم في صفقة الرهائن حتى الانتخابات في الولايات المتحدة

ذكرت شبكة سي إن إن اليوم (الاثنين) أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين من غير المتوقع أن تظهر "تقدما كبيرا" حتى يتم إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال أسبوع تقريبا. وبحسب المصدر فإن الجولة الأخيرة من المحادثات، التي بدأت في الدوحة أمس، لم تركز على الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، بل ركزت فقط على بدء العملية. وأضاف المصدر أن المباحثات تناولت أيضاً الحرب في لبنان وإيران ونفوذها الإقليمي. ومن المتوقع عقد جولة أخرى من المحادثات في غضون أيام قليلة.

وقالت مصادر في حماس لقناة "الشرق" السعودية، أمس، إن الحركة ستعرض على الوسطاء خلال محادثات الدوحة، صفقة شاملة لإنهاء الحرب فوراً - على أن تتضمن هذه الصفقة أيضاً انسحاباً إسرائيلياً من القطاع. في نفس الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح جميع المختطفين دفعة واحدة.

Headquarters of the kidnapped families

كما ذكرت المصادر أنهم يفضلون التوصل إلى صفقة شاملة دفعة واحدة، لإنهاء الحرب نهائياً. كما أكدت المصادر أن حماس لا ترفض الأفكار الأخرى التي طرحها الوسطاء، لكن المبدأ الأساسي يجب أن يكون وقف الحرب. وقالت المصادر أيضًا أن حماس تعارض الأفكار السابقة من جانب إسرائيل، مثل ترحيل كبار مسؤولي حماس إلى خارج القطاع.