بايدن: "لن يتم إرسال أي أسلحة إلى إسرائيل إذا دخلت المناطق السكانية في رفح"

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال حديث حصري له مع شبكة سي إن إن من قيام إسرائيل بعملية برية واسعة النطاق في رفح وقال بهذا الصدد: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لهذه القنابل"، في إشارة إلى الشحنة التي تأخر تسليمها، "وبغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

وتابع بايدن: "لقد أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح - فهم لم يدخلوا رفح بعد - إذا دخلوا رفح، فلن أقدم الأسلحة التي استخدمت في الماضي للتعامل مع رفح، للتعامل مع المدن – حيث يتعاملون مع هذه المشكلة".

بايدن الذي استغل كل مناسبة ليظهر تأييده لأمن إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة بعد السابع من اكتوبر قال: "نحن لا نتخلى عن أمن إسرائيل. إننا نتخلى عن قدرة إسرائيل على شن حرب في تلك المناطق".

وقال بايدن إنه بينما ستواصل الولايات المتحدة إمداد إسرائيل بالأسلحة الدفاعية، بما في ذلك نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف إذا بدأ اجتياح بري كبير لرفح.

وأضاف: "سنواصل التأكد من أن إسرائيل آمنة فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي انطلقت من اتجاه الشرق الأوسط مؤخرًا". "لكن هذا ليس بالصواب. لن نفعل ذلك، لن نقدم الأسلحة وقذائف المدفعية". وأضاف: "لقد أوضحت لبيبي (نتنياهو) ومجلس الحرب: أنهم لن يتلقوا دعمنا إذا هاجموا هذه المراكز السكانية".

وجاء أيضا في أقوال بايدن: "قلت لبيبي، لا ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبناه في أمريكا. أردنا الوصول إلى بن لادن. سنساعدك في الوصول إلى السنوار"، في إشارة إلى زعيم حماس في غزة. "كان من المنطقي الوصول إلى بن لادن؛ ولم يكن من المنطقي محاولة توحيد أفغانستان. ولم يكن من المنطقي بالنسبة لي التعامل مع فكرة امتلاك العراق لأسلحة نووية".

IDF Spokesperson

ووصف مراقبون تصريحات بايدن بالتحول في الخطاب المتعلق بموقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة. مع التذكير أنه يتعرض في الفترة الأخيرة لانتقادات متزايدة من كلا جانبي الصراع. وقد تكون هذه التصريحات مقدمة لما يحتويه التقرير الذي من المقرر أن تقدمه له وزارة الخارجية خلال أيام بخصوص حسم الموقف من حقيقة قيام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي أم لا.