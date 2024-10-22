أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا اليوم (الثلاثاء) أن خليفة نصر الله، هاشم صفي الدين، قُتل في ضربة جوية استهدفت مقر استخبارات حزب الله، الواقع تحت الأرض في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت. وفي اعقاب الاغتيال صرح قائد الجيش هرتسي هاليفي: "لقد وصلنا إلى نصر الله ومن استبدله وإلى معظم قيادات حزب الله. وسنعرف كيف نصل إلى كل من يهدد أمن مواطني دولة إسرائيل".

وكان صفي الدين عضواً في مجلس الشورى، وهو المنتدى العسكري السياسي الأرفع لحزب الله، وكان مسؤولاً عن اتخاذ القرارات وسياسات المنظمة. وإلى جانب صفي الدين، تم اغتيال أكثر من 25 قيادياً آخر في حزب الله، بينهم حسين علي هزيمة رئيس مقر المخابرات، وبلال صعب عياش رئيس التجميع الجوي في المخابرات، ومحمود محمد شاهين، رئيس مقر استخبارات حزب الله في سوريا.

صفي الدين البالغ من العمر 60 عاماً هو ابن خالة نصر الله. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه "بسبب قربه الشخصي والعائلي من نصر الله، أثر هاشم بشكل كبير على عملية صنع القرار في المنظمة بشأن مجموعة متنوعة من القضايا، وفي الأوقات التي كان فيها نصر الله غائباً عن لبنان، شغل مكانه وشغل منصب الأمين العام لحزب الله".

نجل صفي الدين، رضا، متزوج من ابنة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قُتل عام 2020. وقتل نصر الله في هجوم للجيش الإسرائيلي على المقر المركزي للمنظمة تحت الأرض في الضاحية الجنوبية في بيروت. وقتل إلى جانب نصر الله قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله علي كركي.