ضابط موساد :"خلال عملية اغتيال نصرالله، عمل وكلاء تحت النار بقلب بيروت لجلب معلومات استخباراتية"

كشف ضابط في الموساد اليوم (الثلاثاء) أن "في عملية اغتيال نصرالله عمل عملاء تحت النيران في قلب بيروت"، وذلك خلال حفل تسليم جائزة أمن إسرائيل في مقر الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في القدس.

وأشار ج قال ج.، ضابط التجنيد وتشغيل العملاء في الموساد إلى أنه "في عملية اغتيال نصر الله، عمل عملاء الموساد بشجاعة وعزيمة تحت وطأة النيران في قلب بيروت، لتوفير معلومات استخباراتية دقيقة للعملية".

وتطرق الى عملية "أجهزة الاتصالات - البايجر" وقال إنها: "ولدت هذه العملية عندما التقت فكرة تكنولوجية طموحة، لا يمكن وصفها إلا بالخيال، بأفضل خبراء التكنولوجيا".

وأضاف "ج" وقال إنه : "بفضل التعاون بين الجيش الإسرائيلي والموساد وصناعة الأمن والأوساط الأكاديمية، تحوّل هذا الخيال إلى واقع مؤثر للغاية".

"ومع ذلك، فإن التكنولوجيا الرائدة لا تكفي وحدها. يتطلب الأمر استخبارات دقيقة وقدرة عملياتية جريئة، مع المخاطرة أحيانًا بالحياة في قلب دولة معادية، لجعل المستحيل ممكنًا".

في عملية "البايجر"، التي نُفذت قبل نحو عام، في سبتمبر/أيلول 2024، انفجرت آلاف أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله في وقت واحد في لبنان. ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، قُتل ما لا يقل عن 50 شخصًا وجُرح الآلاف، المئات منهم إصاباتهم خطيرة أو قاتلة.