بعد 781 يومًا في الأسر: التعرف على جثمان المختطف درور أور بعد إعادته إلى إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ جثمان المختطف درور أور تم التعرف عليه في معهد الطب الشرعي، وأُبلغت عائلته رسميًا بالأمر. وقد أُعيد أور إلى إسرائيل أمس، بعد مرور سنتين بالتمام على تحرير طفليه، علما ونوعام، من الأسر.

وبهذا، لم يعد هناك أي مختطف من كيبوتس بئيري منذ 7 أكتوبر.