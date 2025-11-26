مقتل ستة مسلحين من حماس بعد خروجهم من أحد أنفاق رفح
تم مهاجمة المسلحين بعد محاولتهم الهروب عبر نفق • بعد 781 يومًا، تم التعرف على المخطوف درور أور في معهد الطب الشرعي بعد إعادته إلى إسرائيل أمس.
أفاد الجيش الإسرائيلي أنّ ستة مسلحين قُتلوا أثناء محاولتهم الفرار من نفق في منطقة رفح. وفي الوقت نفسه، تمّ التعرف على جثمان المختطف درور أور في معهد الطب الشرعي بعد إعادته إلى إسرائيل أمس، وذلك بعد مرور سنتين على تحرير طفليه، علما ونوعام، من غزة
بعد 781 يومًا في الأسر: التعرف على جثمان المختطف درور أور بعد إعادته إلى إسرائيل
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ جثمان المختطف درور أور تم التعرف عليه في معهد الطب الشرعي، وأُبلغت عائلته رسميًا بالأمر. وقد أُعيد أور إلى إسرائيل أمس، بعد مرور سنتين بالتمام على تحرير طفليه، علما ونوعام، من الأسر.
وبهذا، لم يعد هناك أي مختطف من كيبوتس بئيري منذ 7 أكتوبر.
