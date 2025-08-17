"اخرجوا واصنعوا ضجة ": عائلة تسنغوكر تكشف فيديو لابنها المختطف في غزة

قد يعجبك أيضًا -

عائلة متان تسينغاوكر، الإسرائيلي المخطوف والمحتجز لدى حماس منذ السابع من أكتوبر، كشفت مساء اليوم (الأحد) عن توثيق جديد له من الأسر. الفيديو عُثر عليه مؤخراً من قبل الجيش الإسرائيلي ويعود تاريخه إلى عدة أشهر مضت.

From the IDF's loot

في الفيديو، متان ينظر مباشرة إلى الكاميرا ويقول: "تاتو، شاني، إيلانا، أشتاق إليكم. إن شاء الله نلتقي قريباً. كل معارفي وأصدقائي - اخرجوا وأحدثوا ضجة كما تعرفون أنتم فقط. إن شاء الله نلتقي قريباً".

متان، يبلغ من العمر 32 عامًا، اختُطف من منزله في كيبوتس نير عوز بجنوب إسرائيل، مع شريكته إيلانا غريتشفيسكي، التي أُفرج عنها في صفقة المختطفين قبل عام. منذ ذلك الحين، يُحتجز متان في أسر حماس، وعائلته تكافح لإعادته إلى المنزل.

اليوم، خلال يوم الاحتجاج من أجل عودة المخطوفين، أقامت شريكة حياته عرضًا مؤثرا في ساحة المخطوفين - حيث وقفت بفستان زفاف، مع خيمة عرس، و"تتزوج" من متان الذي لا يزال في الأسر. قالت: "متان، صاحب الشعر المجعد، لو لم تُخطف لكنا الآن متزوجين، في يوم واحد تحطم عالمنا وأنت لست هنا معي لتعانقني، وأنا لا أستطيع أن أواسيك. أنا أقاتل من أجلك حتى تعود."

عيناف، والدة متان، أصبحت شخصية بارزة في النضال من أجل تحرير المختطفين، وتوجه انتقادات لاذعة للقيادة السياسية في إسرائيل بدعوى أنها أفشلت صفقات التبادل.