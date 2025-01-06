الجيش الإسرائيلي يؤكد استخدام "سيارة إسعاف" لجلب جنوده إلى قلب مخيم فلسطيني

رد الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) على مقطع فيديو نشره الفلسطينيون وشوهد فيه مقاتلون إسرائيليون في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس وهم ينزلون من سيارة متنكرة في شكل سيارة إسعاف خلال تبادل إطلاق النار بين المسلحين والجنود.

وقال الجيش الإسرائيلي "إننا ملتزمون بالتصرف وفقا للقانون الدولي. يتم التحقيق في الحدث المذكور". واضاف الجيش بعد أكثر من يوم بقليل من نشر الفيديو، إن التحقيق سيفحص استخدام المركبات الواضحة في الفيديو، والادعاءات بشأن إصابة أشخاص أبرياء، خلال تبادل إطلاق النار بين المسلحين وقواتنا".

وكان الفلسطينيون قد نشروا بالأمس التوثيق الذي وصفه موقع "واينت" العبري بـ "الخطير". وبحسب التقرير الفلسطيني، فقد تم التقاط الصورة قبل نحو أسبوعين ونصف، أثناء مداهمة القوات الإسرائيلية لمخيم اللاجئين. وفي اليوم نفسه، أفاد الفلسطينيون بأن شخصين قُتلا في العملية - بما في ذلك امرأة تبلغ من العمر (80 عامًا)، كما نفذ الجيش الإسرائيلي إجراء "طنجرة ضغط" ضد المتحصنين في المنازل على المسلحين. كما وردت أنباء عن "تواجد كبير" لقوات الأمن في أزقة مخيم بلاطة، شرقي مدينة نابلس. وبعد ساعات قليلة تردد في بلاطة رحيل القوات.

وفي نفس العملية، كانت القوات الأمنية تبحث عن مسلح محدد تتهمه إسرائيل بالضلوع بنشاط معادٍ لها. وبحسب الرواية الفلسطينية، فإن نشر الفيديو أمس - بعد حوالي أسبوعين ونصف من النشاط - جاء لأنه كان بيد شخص واحد، وهو صاحب متجر في بلاطة. وتناول الجيش الإسرائيلي الادعاءات الفلسطينية بشأن الضحايا الابرياء، ومن بينهم امرأة، وقال إن "الادعاء معروف لنا".

وتستمر العمليات في الضفة الغربية بشكل عام وفي مخيم اللاجئين بلاطة بشكل خاص طوال الوقت. وفي صباح الأمس فقط، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد عامر (18 عامًا) قُتل وأصيب تسعة أشخاص آخرين، أربعة منهم في حالة خطيرة، خلال اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في مخيم نابلس.