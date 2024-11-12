الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة جنود خلال القتال شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل أربعة مقاتلين إسرائيليين من كتيبة "شمشون" التابة للواء كفير خلال القتال شمال في قطاع غزة وهم : الرقيب أول نيفي يائير اسولين (21 عاما) الرقيب أول جيري لالرواكيما زولت (21عاما)؛ والرقيب أول أوفير إلياهو (20 عاما) والرقيب أول أور كاتس، وهو مسعف قتالي يبلغ من العمر 20 عامًا.

ويشار إلى أنه منذ العملية الحالية في جباليا بداية الشهر قتل 23 مقاتلا خلال المعارك شمال قطاع غزة. ومنذ بداية الحرب نشرت أسماء 787 جنديا قضوا في المعارك، بينهم 373 في قطاع غزة و33 في لبنان.

ويشار الى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل الضابط احتياط ايتمار لفين فريدمان (34 عاما) قائم طاقم في وحدة لوتار-ايلات، بعد اصابته جراء صاروخ مضاد للدبابات في المعارك في جباليا شمال قطاع غزة.

كما أن الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد عن إصابة ضابطين في المدرعات من الكتيبتين 52 و9 في اللواء "عقفوت برزل" (401)، بصورة خطيرة خلا القتال شمال غزة، نقل الضباط للعلاح في المستشفى وتم تبليغ عائلاتهم.