رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يعلن وقف إطلاق نار مع حزب الله

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم عن اتفاق وقف إطلاق نار مع حزب الله، وإنه "سيعرض الليلة الخطوط العريضة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مع التفاهم الكامل مع الولايات المتحدة على أن لدينا حرية العمل العسكري الكاملة. إذا انتهك حزب الله الاتفاق فسنهاجم. إذا أطلق صاروخا، أو حفر نفقا، فسنهاجم".

وشدد نتنياهو على أن "الحرب لن تنهي حتى تحقق الحرب أهدافها ونعيد سكان الشمال إلى منازلهم".وقال نتنياهو إن "الرئيس السوري بشار الأسد يلعب في النار، لقد أعدنا حزب الله عشرات السنوات إلى الوراء".

رئيس الحكومة الإسرائيلية تطرق الى الحرب في غزة وقال "حزب الله خرج من الصورة، حماس بقيت وحيدة، وهذا سيساعد بالجهود لإعادة المختطفين" وتابع"نحن ملتزمون بإعادة الجميع إلى ديارهم". وذكر أن الهدف هو "وضع حد للمعاناة الرهيبة التي يعيشها أهالي المختطفين، ونحن ملتزمون باستكمال تدمير حماس".

وشرح نتنياهو أسباب وقف إطلاق النار في لبنان، وهاجم الولايات المتحدة بسبب "تأخير توريد السلاح"، السبب الأول هو "التركيز على التهديد الإيراني - ولن أخوض في ذلك". والسبب الثاني الذي ذكره نتنياهو هو "التحديث الكامل وتجديد القوات. وأنا أقول لكم بصراحة، لأنه ليس سرا: كان هناك تأخير كبير في توريد الأسلحة والعتاد، هذا التأخير على وشك أن يتحرر قريبًا. سنزود أنفسنا بوسائل حربية متقدمة من شأنها أن تحافظ على حياة جنودنا، وتمنحنا قوة إضافية لإكمال مهامنا. والسبب الثالث، على حد تعبيره، هو "فصل الساحات وعزل حماس".

وخلال تطرقه للملف الإيراني قال"لقد دمرنا أجزاء كبيرة من قدرتها الدفاعية الجوية، وقدرتها على إنتاج الصواريخ، ودمرنا جزءًا كبيرًا من برنامجها النووي. وأنا مصمم على القيام بكل ما هو ضروري لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية – هذا التهديد يتصدر ذهني”