التغطية متواصلة ⭕️ مستشار للمرشد الإيراني: "طهران سترد بالتأكيد على الهجوم الإسرائيلي في الوقت والطريقة المناسبين"

كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات، أن "الجانب الأميركي يسعى من خلال الوسيط القطري إلى إقناع قيادة حماس بالتوصل إلى اتفاق جزئي لوقف الحرب لمدة شهر مقابل تبادل أسرى، ويشمل إطلاق سراح النساء وكبار السن من الرهائنن الإسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

كما يحاول الجانب الأميركي "إقناع حماس بقبول مثل هذا العرض بدعوى أن هذا الاتفاق سيفتح الطريق أمام استكمال عملية تبادل الاسرى، وتمديد وقف الحرب تباعاً، وصولاً إلى نهاية تدريجية لها"

وفي السياق ذاته، قدمت مصر اقتراحاً شبيهاً بوقف مؤقت للحرب لمدة 10 أيام مقابل تبادل أسرى جزئي يشمل 4 رهائن إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، يجري تمديده في سلسلة اتفاقات مماثلة تقود في النهاية إلى وقف طبيعي "غير معلن" للحرب.

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