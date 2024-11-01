التغطية متواصلة ⭕️ مستشار للمرشد الإيراني: "طهران سترد بالتأكيد على الهجوم الإسرائيلي في الوقت والطريقة المناسبين"
قدمت مصر اقتراحاً شبيهاً بوقف مؤقت للحرب لمدة 10 أيام مقابل تبادل أسرى جزئي يشمل 4 رهائن إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، يجري تمديده في سلسلة اتفاقات مماثلة
كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات، أن "الجانب الأميركي يسعى من خلال الوسيط القطري إلى إقناع قيادة حماس بالتوصل إلى اتفاق جزئي لوقف الحرب لمدة شهر مقابل تبادل أسرى، ويشمل إطلاق سراح النساء وكبار السن من الرهائنن الإسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
كما يحاول الجانب الأميركي "إقناع حماس بقبول مثل هذا العرض بدعوى أن هذا الاتفاق سيفتح الطريق أمام استكمال عملية تبادل الاسرى، وتمديد وقف الحرب تباعاً، وصولاً إلى نهاية تدريجية لها"
وفي السياق ذاته، قدمت مصر اقتراحاً شبيهاً بوقف مؤقت للحرب لمدة 10 أيام مقابل تبادل أسرى جزئي يشمل 4 رهائن إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، يجري تمديده في سلسلة اتفاقات مماثلة تقود في النهاية إلى وقف طبيعي "غير معلن" للحرب.
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وفدان من حماس وفتح إلى القاهرة لبحث إدارة غزة
توجه وفدان من حركتي حماس وفتح ، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات بشأن اقتراح مصري لإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يعقد الوفدان سلسلة لقاءات، ابتداء من السبت، بحضور الوسطاء المصريين.
ويرأس وفد حماس خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة ، فيما يرأس وفد فتح محمود العالول، نائب رئيس الحركة.
وكان الوفدان عقدا لقاءاً سابقاً، قبل أسبوعين، واتفقا على العودة مجدداً بعد دراسة المقترحات مع قيادتيهما.
وينص الاقتراح المصري على تشكل هيئة إدارية لقطاع غزة يطلق عليها اسم "اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة"، تتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية وتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية.
وطالبت حركة حماس في الاجتماع السابق بتشكيل مرجعية لهذه اللجنة تتألف من مختلف الفصائل، لكن حركة "فتح" أصرت على أن تكون اللجنة جزءاً من الحكومة الفلسطينية، وتشكل بمرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتكون الرئاسة والحكومة مرجعيتها الدائمة.
ومن المقرر أن يلتقي وفد حماس أيضاً مع وفد رسمي مصري لبحث المقترحات الخاصة بمفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.
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