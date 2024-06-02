مسؤول في حماس مشيدًا بالتحول في النهج الأميركي: " اقتراح وقف إطلاق النار قيد المراجعة"

صرح القيادي في حماس أسامة حمدان في حديث لقناة الجزيرة مساء السبت، أن نهج بايدن المنعكس في خطابه الأخير المتعلق بحتمية إنهاء الحرب، يشكل تحولا في السياسة الأمريكية.وفي حديث له نقلته صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد، قال المتحدث باسم الحركة إن حماس تدرس اقتراح وقف إطلاق النار الإسرائيلي الذي ذكره الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال نهاية الأسبوع.

وبعد التشاور مع الجماعات المسلحة الأخرى الفاعلة في قطاع غزة سيتحدث المسؤولون في الحركة أيضًا مع الوسطاء قبل التحرك "نحو الموافقة على الاقتراح".

وقال إن "حقيقة أن بايدن اقترح نهجا لوقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، هو دليل على أن الإدارة الأمريكية بدأت تفهم أنه لا يوجد مكان لدعمها لإسرائيل".

Avshalom Sassoni/Flash90

واشترطت حماس وقفا لإطلاق النار يشمل الوقف الكامل للأعمال العدائية الإسرائيلية والانسحاب من غزة، والمزيد من المساعدات الإنسانية، ومناطق يمكن للاجئين الوصول إليها كملاذ آمن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن الإسرائيليين، وإعادة تأهيل غزة، والموافقة الإسرائيلية على كل هذه الشروط.

وقال حمدان إن "انتقال الرئيس بايدن من موقف إعلان العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني إلى موقف التفاهم على أنه لا مفر من وقف دائم لإطلاق النار هو انتقال يشكل بلا شك نقطة تحول إيجابية للمقاومة الفلسطينية". وأضاف: "لو كان ما فعله الرئيس بايدن ضغطا علينا فلن نرحب به".