تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 25 مسلحا في العملية العسكرية بالضفة الغربية

قناة "الميادين" اللبنانية : جنود من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار بالقرب من مجموعة من المدنيين كانوا يقفون بالقرب منهم على الطريق بين قريتي العديسة وكفركلا.

