تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 25 مسلحا في العملية العسكرية بالضفة الغربية
نتنياهو يأمر بوقف المساعدات لغزة، وأوضح أنه محذرا أنه ستكون عواقب لرفض حماس خطة ويتكوف • حماس: "نتنياهو يحاول تجنب الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية •
اليوم الـ513 للحرب: أعلن ديوان رئيس الحكومة، اليوم (الأحد)، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب معارضة حماس لخطة ويتكوف لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة. وبحسب الخطة، سيتم تمديد وقف إطلاق النار حتى فترة رمضان وعيد الفصح، وسيتم إطلاق سراح نصف الرهائن، الأحياء والأموات، بدفعة واحدة في اليوم الأول من الخطة. حماس: الإعلان خرق للاتفاق الذي ينص على استمرار خطوات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية ونتنياهو يحاول التهرب من الاتفاق. تمت دعوة العائد من الأسر إيلي شرابي إلى البيت الأبيض.
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نشر نصر الدين عامر القيادي الحوثي، تغريدة على حسابه بشبكة X وكتب: "غزة عين تراقب، واليد على الزناد، والصواريخ والطائرات بدون طيار، وكل الوحدات العسكرية في حالة استنفار. وقرار القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي واضح".
ذكرت صحيفة "النشرة" اللبنانية أن وليد جنبلاط أكد أن "ما يحدث في جنوب لبنان هو احتلال، وأشار إلى عدم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل، كما أكد أنهم في لبنان ضد السلام مع إسرائيل وسيظلون ضده حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال شهر شباط/فبراير اغتالت قوات الأمن الإسرائيلية 25 مسلحا بينهم تجار أسلحة ووسائل قتالية، في حين أن قسم منهم انتجوا أسلحة، دفنوا عبوات ناسفة ومسلحين خططوا لتنفيذ عمليات، وكما اعتقل 350 مطلوبا، وتمت مصادرة 120 من الأسلحة وتدمير المئات من العبوات الناسفة.
وزير الخارجية المصري ضد إسرائيل: استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للجوع أمر غير مقبول
قالت رئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش: "يجب بذل كل الجهود لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وإنقاذ أرواح البشر، وحتى تتمكن المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة، وحتى يمكن لم شمل المزيد من العائلات".
وزير الخارجية المصري: "نثق في قيام الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغوط التي تضمن الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال إلى المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق"
"المجاهدون": "ندين بشدة قرار حكومة "العدو" منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وكذلك إغلاق معابر القطاع. هذا انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وابتزاز سياسي رخيص"
قناة "الميادين" اللبنانية : جنود من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار بالقرب من مجموعة من المدنيين كانوا يقفون بالقرب منهم على الطريق بين قريتي العديسة وكفركلا.
https://x.com/i/web/status/1896170780133855387
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رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بداية جلسة مجلس الوزراء: "في ضوء رفض حماس لخطة ويتكوف، قررنا منع أي دخول للسلع والإمدادات إلى غزة. إذا استمرت حماس في ترسيخ موقفها ولم تطلق سراح المختطفين لدينا، فستكون لذلك عواقب إضافية"