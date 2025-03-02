تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 25 مسلحا في العملية العسكرية بالضفة الغربية

اليوم الـ513 للحرب: أعلن ديوان رئيس الحكومة، اليوم (الأحد)، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب معارضة حماس لخطة ويتكوف لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة. وبحسب الخطة، سيتم تمديد وقف إطلاق النار حتى فترة رمضان وعيد الفصح، وسيتم إطلاق سراح نصف الرهائن، الأحياء والأموات، بدفعة واحدة في اليوم الأول من الخطة. حماس: الإعلان خرق للاتفاق الذي ينص على استمرار خطوات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية ونتنياهو يحاول التهرب من الاتفاق. تمت دعوة العائد من الأسر إيلي شرابي إلى البيت الأبيض.

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