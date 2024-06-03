الولايات المتحدة عن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لصفقة مختطفين: "الكرة الآن في ملعب حماس"

تطرق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة جون كيربي مساء اليوم الى الخطاب الذي القاه الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية الأسبوع والذي تحدث فيه عن الاقتراح الإسرائيلي لإبرام صفقة للإفراج عن مختطفين، وقال كيربي خلال كلمته الليلة "الكرة حاليا في ملعب حماس".

وقال كيربي :"نحن نوافق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن لإسرائيل يوجد الحق بتدمير قدرات حماس". وتابع :"لربما حان الوقت للانتقال الى المرحلة الثانية، والبدء بالمرحلة الأولى للإفراج عن جزء من المختطفين والبدء بمناقشة المرحلة الثانية، بحال بدأت المرحلة الأولى من الصفقة، إسرائيل ستتوقف عن العمل في رفح".

وقال خلال إجابته على السؤال إن كانت إسرائيل أطلعت قبل تصريحات بايدن على فحواها، "في الواقع، أبلغنا إسرائيل بأن الرئيس سيتحدث عن الاقتراح قبل الخطاب". وكرر كيربي تأكيده أن الحديث يدور عن اقتراح إسرائيلي وأضاف :"توقيت الخطاب جاء بعد أن رأت حماس الاقتراح الخميس"، وأضاف كيربي أن "الرئيس بايدن وجد أنه من الصواب أن يتم العرض أمام الجميع تفاصيل الاقتراح، وإظهار أمام العالم جدية إسرائيل".

مقابل تصريحات كيربي، أعلن وزراء خارجية السعودية، دولة الامارات، قطر، الأردن ومصر في بيان مشترك عن لجهود الوساطة ويؤكدون على أهمية التعامل الجاد والايجابي للاقتراح الذي استعرضه بايدن بهدف التوصل الى وقف إطلاق نار يضمن وقفا لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة".

وأكد الوزراء: "من الضروري وقف العدوان على غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي تسببت بها، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، بالإضافة إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع إلى جانب خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين".