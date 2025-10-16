درعي: يطالب "بوقف فوري لكل بنود الاتفاق حتى إعادة حماس لجميع المختطفين" | تحديثات

قالت عائلة عنبار هيمان، التي أُعيد جثمانها إلى إسرائيل في بيان: "عنبار الحبيبة عادت إلى بيتها، إلى والديها، إلى شقيقها، إلينا جميعًا. إنها مشاعر لا يمكن وصفها – فرح ممزوج بحزن عميق. الآن ستنال عنبار الراحة والكرامة التي تستحقها بكل قلبنا." وأضافت العائلة:"نحن واثقون أنه لو كانت عنبار هنا اليوم، كانت ستأمرنا بالاستمرار في القتال من أجل إخوتها التسعة عشر الذين ما زالوا في الأسر. عنبارنا، ملح الأرض، كانت قائدة لمدة ثلاث سنوات في كتيبة 'كرَكال'. نحن نحييها ونطلب من الجمهور بأكمله أن يأتي ليحييها. بطلة إسرائيل."