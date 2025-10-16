درعي: يطالب "بوقف فوري لكل بنود الاتفاق حتى إعادة حماس لجميع المختطفين" | تحديثات
كاتس يقدم تعازيه لعائلات عبار هيمان ومحمد الأطرش. • مصدر مصري: "المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لم تبدأ بعد، وهي نظرية فقط". • جميع المستجدات من اليوم 741 للحرب.
أُعلن صباح اليوم (الخميس) أنه تمت إعادة جثماني عنبار هيمان والرقيب أول محمد الأطرش إلى إسرائيل، بعد أن نُقلا الليلة الماضية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.وبحسب البيان الرسمي، فقد أُبلغت عائلتاهما بعد استكمال عملية التعرّف على الجثامين.في السياق ذاته، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر مصري قوله إن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق لم تبدأ بعد، وأنها ما تزال في مرحلة نظرية فقط دون أي تقدم عملي.
رئيس حزب شاس ارييه درعي: يطالب "بوقف فوري لكل بنود الاتفاق حتى إعادة حماس لجميع المختطفين وأن تتعاون بجدية مع إسرائيل"
تقرير الجزيرة: الصليب الأحمر سلم الفلسطينيين نحو 30 جثة لمعتقلين من قطاع غزة
قالت عائلة عنبار هيمان، التي أُعيد جثمانها إلى إسرائيل في بيان: "عنبار الحبيبة عادت إلى بيتها، إلى والديها، إلى شقيقها، إلينا جميعًا. إنها مشاعر لا يمكن وصفها – فرح ممزوج بحزن عميق. الآن ستنال عنبار الراحة والكرامة التي تستحقها بكل قلبنا." وأضافت العائلة:"نحن واثقون أنه لو كانت عنبار هنا اليوم، كانت ستأمرنا بالاستمرار في القتال من أجل إخوتها التسعة عشر الذين ما زالوا في الأسر. عنبارنا، ملح الأرض، كانت قائدة لمدة ثلاث سنوات في كتيبة 'كرَكال'. نحن نحييها ونطلب من الجمهور بأكمله أن يأتي ليحييها. بطلة إسرائيل."
الولايات المتحدة ستقدم مكافأة مالية لمن يساعد في العثور على المختطفين في غزة
أشاد وزير الأمن يسرائيل كاتس بالقتيلين المختطفين، وهما عنبار هيمان والمقدم محمد الأطرش. وكتب على حسابه على شبكة إكس: "رافقني إبراهيم وسالم، والد محمد وشقيقه، مرات عديدة في اجتماعات حول العالم. في إحداها، طلب سالم بنبل من وزير الخارجية البلجيكي العمل على تحرير المختطفتين - بينما لم يكن يعلم بعد بمقتل شقيقه". وكتب عن عنبار هيمان: "كانت شخصية مميزة وبطلة حقيقية ناضلت ضد قتلة حماس. كافح والداها حاييم ويفعات وخالتها حنا بشراسة لإعادتها إلى الوطن".
صرح مصدر مصري لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "لم تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية بعد، وهي نظرية فقط". وزعم المصدر المصري أن السبب في ذلك هو الصعوبات الميدانية، واتهم إسرائيل باستغلال ثغرات، كما في أزمة إعادة جثامين المخطوفين. وأشار المصدر إلى أن "هناك حاجة لنشر قوات دولية لمنع أي صعوبات مستقبلية، وهذا ما تعمل عليه مصر".
المختطفان المتوفيتان اللذين أعيدا إلى إسرائيل الليلة - عنبار هيمان والمقدم محمد الأطرش