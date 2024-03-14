الحوثيون يعلنون نجاح اختبار صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت

قالت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، لوسائل إعلام روسية، إنها اختبرت بنجاح صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت.

وقال مصدر لـ"سبوتنيك" إن "القوات الصاروخية للحركة نجحت في اختبار صاروخ يمكن أن تصل سرعته إلى 8 ماخ [6200 ميل في الساعة] ويعمل بالوقود الصلب".

وأضاف أن "اليمن يخطط للبدء في تصنيعه لاستخدامه في هجمات في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وكذلك ضد أهداف في إسرائيل".

مثل هذا الصاروخ سيصل إلى إسرائيل، التي تبعد أكثر من 2000 ميل عن اليمن، خلال 10 دقائق فقط.

كما أعلن التنظيم المدعوم من إيران والمسيطر على معظم المناطق المأهولة بالسكان في اليمن، أنه قام بتحديث صواريخه وطائراته بدون طيار لحمل رؤوس حربية تبلغ ضعف القوة التفجيرية التي كانت لديه في ترسانته.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أنها اعترضت هجوما بطائرة بدون طيار انطلق من اليمن فوق البحر الأحمر. ولم يصب الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه أي سفينة.

وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، قرر الحوثيون الدخول إلى خط الصراع والتركيز على اعتراض سفن الشحن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر ما نقل المواجهة إلى المنصة الدولية في محاولة للضغط على إسرائيل بوقف الحرب في غزة، وفق قول الحوثيين.

وبحسب الحوثيين، فقد تعرضت 61 سفينة للهجوم. وقال متحدث إن استخدامهم لأسلحة جديدة ومتطورة "فاجأ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

دفع تعطيل أحد خطوط الإمداد البحرية الأكثر أهمية في العالم والتي تؤدي إلى قناة السويس في مصر، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى شن ضربات جوية وعمليات دفاعية في المنطقة.