التغطية متواصلة: الولايات المتحدة أبلغت السلطات اللبنانية أنها لن تستطيع وقف أي هجوم إسرائيلي على الجنوب اللبناني

أبلغت الولايات المتحدة السلطات اللبنانية أنها لن تستطيع وقف أي هجوم إسرائيلي على الجنوب اللبناني، كما أن العديد من المسؤولين باتوا على قناعة أن الهجوم الإسرائيلي بات قاب أسابيع قليلة. لذا سلم مسؤولون أميركيون تحذيراً واضحاً لحزب الله مفاده ببساطة "لا تفترض أن واشنطن تستطيع منع إسرائيل من مهاجمتك"، وفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".

وقال مسؤولان أميركيان إن "حزب الله يحتاج أيضاً إلى أن يفهم أن واشنطن ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أي سيناريو ضد حزب الله، بما في ذلك كل شيء بدءًا من تجديد نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية وحتى تقديم المعلومات الاستخبارية"

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