التغطية متواصلة: الولايات المتحدة أبلغت السلطات اللبنانية أنها لن تستطيع وقف أي هجوم إسرائيلي على الجنوب اللبناني
مسؤولان أميركيان "حزب الله يحتاج أيضاً إلى أن يفهم أن واشنطن ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أي سيناريو ضد حزب الله، بما في ذلك كل شيء بدءًا من تجديد نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية
أبلغت الولايات المتحدة السلطات اللبنانية أنها لن تستطيع وقف أي هجوم إسرائيلي على الجنوب اللبناني، كما أن العديد من المسؤولين باتوا على قناعة أن الهجوم الإسرائيلي بات قاب أسابيع قليلة. لذا سلم مسؤولون أميركيون تحذيراً واضحاً لحزب الله مفاده ببساطة "لا تفترض أن واشنطن تستطيع منع إسرائيل من مهاجمتك"، وفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".
وقال مسؤولان أميركيان إن "حزب الله يحتاج أيضاً إلى أن يفهم أن واشنطن ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أي سيناريو ضد حزب الله، بما في ذلك كل شيء بدءًا من تجديد نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية وحتى تقديم المعلومات الاستخبارية"
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تقرير: مقتل أخت إسماعيل هنية جراء إطلاق نار استهدف منزلها في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
أفاد سكان غزة أن شقيقة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قُتلت في قصف استهدف منزلا في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة. وأفادوا عن مقتل 12 شخصًا إضافيًا في هذه الغارة وغارتين أخريين.
قال مسؤولان أميركيان إن "حزب الله يحتاج أيضاً إلى أن يفهم أن واشنطن ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أي سيناريو ضد حزب الله، بما في ذلك كل شيء بدءًا من تجديد نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية وحتى تقديم المعلومات الاستخبارية" وقال المسؤولون إنه "إذا تعرضت إسرائيل لضغوط شديدة - مع قيام حزب الله بإمطار مدنها الكبرى بالصواريخ والقذائف، على سبيل المثال - فقد تتحرك الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الدعم العسكري المباشر".
أفاد موقع"بوليتيكو" في تقثرير له، صباح اليوم الثلاثاء، "أصدر المسؤولون الأمريكيون الذين يحاولون منع نشوب حرب أكبر في الشرق الأوسط تحذيراً غير عادي لحزب الله"لا تفترض أن واشنطن تستطيع منع إسرائيل من مهاجمتك".
وقال شخص مطلع على المناقشات إن "الرسالة الأميركية تهدف إلى دفع الجماعات اللبنانية في لبنان إلى الانسحاب وإضعاف الأزمة المتفاقمة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".