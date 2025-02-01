قائد كتيبة الشاطئ هيثم الحواجري الذي أعلنت إسرائيل اغتياله أشرف على تسليم كيث سيغال في ميناء غزة

أفادت تقارير فلسطينية أن قائد كتية الشاطئ في القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس هيثم الحواجري، شارك في عملية تسليم المختطف الإسرائيلي كيث سيغال في ميناء غزة، رغم أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن اغتياله في 3 كانون ثاني/ديسمبر 2023.

وعلى ضوء ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي :"بعد الهجوم أقر باحتمال مرتفع من قبل الجيش الإسرائيلي والشاباك أنه اغتيل. من تحقيق إضافي اتضح أن المعلومات الاستخباراتية التي اعتمد عليها الشاباك، والاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية لم تكن صحيحة والمخرب لم يتم اغتياله في هذا الهجوم".

ويشار إلى "أبو عمر الحواجرة" قاد عملية قتال كتائب القسام في مخيم الشاطئ، وهو مخيم يقع في شمال قطاع غزة.كما أن الحواجرة شارك في هجوم السابع من أكتوبر. وأشرف على نشاط حركة حماس في محيط مستشفى الشفاء.