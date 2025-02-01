قائد كتيبة الشاطئ هيثم الحواجري الذي أعلنت إسرائيل اغتياله أشرف على تسليم كيث سيغال في ميناء غزة

ويشار الى أن إسرائيل أعلنت اغتياله قبل أكثر من عام، والجيش الإسرائيلي يعلن أن التقارير ليست دقيقة

i24NEWS
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الاعلان الذي نشره الجيش الاسرائيلي حول اغتتيال الحواجري قبل أكثر من عام
الاعلان الذي نشره الجيش الاسرائيلي حول اغتتيال الحواجري قبل أكثر من عام IDF Spokesperson

أفادت تقارير فلسطينية أن قائد كتية الشاطئ في القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس هيثم الحواجري، شارك في عملية تسليم المختطف الإسرائيلي كيث سيغال في ميناء غزة، رغم أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن اغتياله في 3 كانون ثاني/ديسمبر 2023. 

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الصليب الأحمر يستلم المختطف الإسرائيلي الأمريكي كيث سيغال من حماس في ميناء غزة

وعلى ضوء ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي :"بعد الهجوم أقر باحتمال مرتفع من قبل الجيش الإسرائيلي والشاباك أنه اغتيل. من تحقيق إضافي اتضح أن المعلومات الاستخباراتية التي اعتمد عليها الشاباك، والاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية لم تكن صحيحة والمخرب لم يتم اغتياله في هذا الهجوم".

ويشار إلى "أبو عمر الحواجرة" قاد عملية قتال كتائب القسام في مخيم الشاطئ، وهو مخيم يقع في شمال قطاع غزة.كما أن الحواجرة شارك في هجوم السابع من أكتوبر. وأشرف على نشاط حركة حماس في محيط مستشفى الشفاء.

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