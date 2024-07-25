في هذا المكان عثرت القوات الإسرائيلية على جثامين المختطفين الإسرائيليين الخمسة في قطاع غزة

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والناطق باسم الشاباك اليوم (الخميس) عن توثيقات جديدة من العملية لاستعادة جثامين المختطفين مايا غورين و رافيد أرييه كاتس، الرائد وأورين غولدين والرقيب تومر أخيمز والرقيب كيريل برودسكي من قطاع غزة.

وفي عملية مشتركة لفريق اللواء القتالي من تشكيل الكوماندوز ووحدة إيجوز ووحدة يهلام ومحققي ومنسقي الشاباك، تم استعادة الجثامين الأربعاء، بعد أن نفذ فريق استخباراتي من مقر المختطفين بقسم الاستخبارات والشاباك أبحاثا استخباراتية مكثفة، وتحقيقات مع المعتقلين في الأسابيع الأخيرة لتحديد مكان وجود جثامين المختطفين في منطقة خان يونس.

🎥: الناطق الرسمي للجيش الإسرائيلي

وبعد تلقي المعلومات، عثرت القوات على فتحة تحت الأرض في المنطقة الإنسانية تم تعديلها لصالح أنشطة الفرقة. وتم العثور في البئر على نفق يبلغ طوله حوالي 200 متر وعمق حوالي 20 متراً، وفيه عدة غرف تم العثور فيها على جثامين المختطفين.